Il Rodeo di 3^ a Valdagno è del giovane Alessio Citton secondo Nicolas Scorzato

A Valdagno 15 e 16 Aprile Rodeo di 3^ categoria maschile diretto da Mario Zito con 48 giocatori in lizza. L’ha spuntata l’under 16 del Ct Vicenza Alessio Citton che con un doppio 4/2 ha messo in seconda posizione Nicolas Scorzato del Santorso. Terze piazze per l’udinese Tim Strel e per il favorito del seeding Daniele Danzo. In evidenza il non classificato Gianmario Pochettini del Dueville con 4 vittorie. A Sovizzo dal 16 al 30 Aprile circuito Young Boys condotto da Annamaria Ambrosini con 110 ragazzi dai 12 ai 16 anni.