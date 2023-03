I risultati della Serie C alla penultima giornata. Per i gironi da 4 ci sono già i verdetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Risultati e classifiche delle squadre vicentine nella penultima giornata dei gironi da 5, per quelli da 4 ci sono già i verdetti. Per i team maschili, i Comunali che veleggiano a pieni punti la leadership ed i play off sono garantiti. Bassano seconda e play off in vista. Ma se perde a Padova con il Plebiscito e Rovigo ringalluzzito dalla vittoria in trasferta a Mestre, che dovrà però giocare con gli imbattuti Comunali, potrebbe perdere il passaggio per la corsa alla promozione. Unica sicurezza è che la salvezza matematica c’è. Ct Vicenza maschile matematicamente ai play out. Al contrario della compagine femminile che ha già raggiunto i Play Off. Deve nell’ultima giornata di regular, scegliere se andare nella griglia come prima o come seconda della classe, perché è messa a confronto con la capolista. Girls bassanesi ai play out, nonostante manchi una gara. C Maschile. Girone 1: Tennis Comunali Vicenza p.6, St Bassano p.4, Rovigo p.3, Tc Mestre p.2, Plebiscito (Pd) p.1. Quinta ed ultima giornata di regular season: Rovigo-Comunali Vicenza e Plebiscito-Bassano. Riposa Tc Mestre Girone 3: Park Tennis Villorba (Tv) p.6, Tc Venezia p.4, Canottieri Padova e Belluno p.3, Ct Vicenza p.0. Quinta giornata: Tc Venezia-Park Villorba e Canottieri Padova-Ct Vicenza, riposa Belluno. C Femminile. Girone 1: Peschiera (Vr) p.6; Ct Vicenza p.5; San Giovanni Lupatoto (Vr) e Villafranca (Vr) p.2; Plebiscito (Pd) p.1. Quinta giornata: Peschiera-Vicenza e San Giovanni Lupatoto-Plebiscito. Riposa Villafranca Girone 2: Park Tennis Villorba p.6, Bardolino (Vr) e Cerea (Vr) p.4; Bassano p.2; Tc Padova B p.0. Quinta giornata: Park Villorba-Bassano e Bardolino-Cerea. Riposa Tc Padova. Girone 4: Green Garden Mestre p.5, Canottieri Padova p.4, Comunali Vicenza p.2, Scaligero (Vr) p.1. Ai Play off Green Garden (Ve) e Canottieri Padova, ai play out Comunali Vicenza e Scaligero Verona. Torneo in corso : A Costabissara dal 25/3 al 08 Aprile 4^ maschile e femminile 2° Trofeo Immunoxidil. Dirige Antonio Morgante con la supervisione di Alessandra Babbi che dovranno coordinare ben 186 tennisti. Sabato 1 e Domenica 2 Aprile ad Arzignano Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Giuseppe Molon che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 30 Marzo. Dal 6 Aprile i Comunali di Vicenza ospiteranno la tappa Supernext Gen Italia per talentuosi players under 16 e under 18 maschile e femminile. Competizione che dovrebbe concludersi il 16/4, con dei crediti per iscrizioni ai tornei internazionali. Per accreditarsi le iscrizioni verranno ricevute entro le ore 12 del 01 Aprile. A Valdagno nel weekend 15 e 16 Aprile Rodeo di 3^ categoria con iscrizioni entro le ore 12 del 13/4. A Sovizzo dal 16 al 30 Aprile circuito Young Boys condotto da Annamaria Ambrosini. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Aprile.