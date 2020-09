Zwanze Day 2020 al The Drunken Duck: degustazione birra Lambic

Manca pochissimo all'evento più atteso dell'anno: lo Zwanze Day, quest'anno frutto della miscela di Lambic e barbabietola rossa.

Nato nel 2008, è dal 2012 che il The Drunken Duck viene scelto tra pochi locali italiani per brindare in contemporanea mondiale a Cantillon. Questo sarà il nono anno consecutivo che si svolge nella birreria vicentina.

Zwanze Day 2020 - 26 - 27 Settembre al The Drunken Duck

Si comincia a bere alle 11:00 accessi in 3 sessioni per salvaguardare ordine pubblico e sicurezza.

Sessione bocce rare: primo turno 11:00-13:30 secondo turno 13:30-16:00 (4 assaggi in bottiglia + Zwanze = 29 euri)

Sessione sbanco: 11:00-00:00 (2 assaggi alla spina + Zwanze = 10 euri)

Sessione laboratorio: 16:30-17:30 (3 assaggi americani + Zwanze + presentazione libro = 15 euri)

Maggiori dettagli sulle bocce in post separato.

Prenotazioni tramite whatsapp al numero 347 471 2738 ESCLUSIVAMENTE dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 18:00, indicando

- Nominativo/i tessera/e

- Sessione o sessioni preferite e relativa fascia oraria

- Eventuale prenotazione per cena



Dettagli

26 set alle ore 11:00 - 27 set alle ore 01:00

The Drunken Duck - Le più meglio birre

Via degli Eroi 77 . Quinto Vicentino

Pub con più di 200 birre artigianali dall'Italia e dal resto del mondo e cucina a base di panini, bruschette, sandwich e altri intriganti fuori menù