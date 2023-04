WORKSHOP di YOGA per adulti e bambini - DOMENICA, 18 GIUGNO 2023, dalle ORE 8:30



Un’occasione speciale in compagnia di alcuni tra i migliori insegnanti di Yoga e guide spirituali del territorio, nel periodo propizio della Giornata Mondiale dello Yoga e in un luogo ideale, la proprietà di Prabhupada desh ad Albettone (VI).



Sperimenteremo insieme i profondi e trasformativi effetti delle millenarie pratiche trasmesse dai grandi maestri delle tradizioni dello Yoga e della Bhakti.



L’efficace combinazione di Yoga e Bhakti, dimostrata dall’ispirante esempio di coerenza personale degli istruttori che ci offriranno i loro insegnamenti, ha il potere di generare in chiunque un reale e sostenibile stato di equilibrio fisico, mentale ed emozionale, nonché di risvegliarci alla nostra natura spirituale eterna, in una completa soddisfazione.



Spazio ai bimbi! Durante i Workshop per adulti sarà allestito un luogo di accoglienza per i bambini dove giocare con la millenaria filosofia dello Yoga.



A fine giornata a tutti i partecipanti in regalo uno “spiraglio di luce”.



L’iscrizione per partecipare è obbligatoria ed è possibile solo in modalità online.



Maggiori informazioni e programma completo su https://www.prabhupadadesh.com/yoga-bhakti-day/