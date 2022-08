WILD CHILD - THE DOORS TRIBUTE è una band di 4 musicisti (formazione originale senza bassista) dedita a portare sulla scena le sonorità, la psichedelia e la poesia create nella seconda metà degli anni Sessanta e nei primissimi anni Settanta dalla band californiana fondata da Jim Morrison e Ray Manzarek.

La somiglianza vocale del cantante, la fedeltà delle sonorità, gli affondi teatrali e poetici, insieme agli effetti scenografici (luci, proiezioni) e ai costumi fanno dello spettacolo offerto dai WILD CHILD - THE DOORS TRIBUTE un'esperienza completa e coinvolgente.

Il repertorio dei WILD CHILD - THE DOORS TRIBUTE attinge sia ai sei album ufficiali della band originale, sia alle versioni live degli stessi brani, saldando in una sintesi espressiva ed incisiva i frutti della ricerca musicale off-stage di King Lizard e soci, con quelli dell'eclettismo tipico delle performance dal vivo del quartetto originale.

Wild Child, the Doors tribute live al Mamaloca (VI)

SABATO 6/8/2022 ALLE ORE 22:30

I WILD CHILD - THE DOORS TRIBUTE sono:

Luca Bedin (Voice)

Matteo Bertaiola (Keyboards / Bass Lines)

Mauro Ferrari (Guitar)

Enea Zecchin (Drums)