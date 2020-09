ViWine Festival a Vicenza 

ViWine Festival torna a Vicenza per la sua 2° Edizione.

Nel primo weekend di Ottobre 2 - 3 - 4 Ottobre 2020 in Piazza dei Signori a Vicenza ospita la 2° Edizione di “ViWine Festival”, la prima ed unica manifestazione ufficiale della città dedicata alle eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche del territorio vicentino.

Partecipando al “ViWine Festival” i visitatori potranno degustare i vini di pregio del territorio, assaggiare piatti culinari della tradizione, attraverso un percorso enogastronomico che parte da Piazza dei Signori e prosegue lungo le vie del Centro Storico di Vicenza. Più di 45 gli espositori per un percorso che comprende Piazze Biade, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe e Loggia del Capitaniato.

Una tre giorni ricca di appuntamenti, talk pubblici ed ospiti d'eccezione, tutti dedicati al mondo del vino.

Ospite d'eccezione "Ferrari Trento" che vi aspetta nella Corte dei Bissari con degustazioni ad hoc.



Orari:

Venerdì 2 dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 3 da 12.00 alle 24.00

Domenica 4 dalle 11.30 alle 20.30