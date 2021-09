Visita guidata a Villa Angarano, gioiello palladiano a Bassano del Grappa

VILLA ANGARANO BIANCHI MICHIEL è una dimora Palladiana, inserita nell’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1996.

?A pochi chilometri dal centro di Bassano del Grappa è immersa in un paesaggio di grande suggestione tra i vigneti, le colline di S.Eusebio, il fiume Brenta e il massiccio del Monte Grappa.

Dai documenti risulta un edificio abitato da Giacomo: probabilmente fu per questo che si iniziarono i lavori dalle barchesse. Tradizionalmente la data di progettazione della villa viene fatta risalire alla fine degli anni quaranta del Cinquecento. Angarano è un appassionato di architettura e stretto amico di Palladio, il quale nel 1570 gli dedica la prima metà dei Quattro Libri.

Così recita: “E’ questo luogo celebre per i preziosi vini, che vi si fanno, e per li frutti che vi vengono, e molto più per la cortesia del padrone”

Il piano terra è adornato da lesene con capitelli tuscanici, il primo piano presenta lesene con capitelli ionici, mentre al secondo piano vi sono lesene barocche con volute. La parte centrale della facciata culmina in un frontone con spioventi ad arco spezzato, reggenti due statue giacenti, più una statua centrale stante su un piedistallo. Nelle barchesse sono allineate colonne di ordine tuscanico.

DOMENICA 19 AGOSTO

Cosa si vedrà:

Il parco

La cappella gentilizia

Le scuderie

Il salone al piano terra (apertura straordinaria)

Visita guidata condotta da guida abilitata ed esperta del territorio

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

1° turno: 10.00

2° turno: 10.30

3° turno: 11.30

4° turno: 14.30

5° turno: 15.00

6° turno: 16.00

DURATA: 1h30

RITROVO: All’ingresso di Villa Angarano, Via Contrà Corte S.Eusebio 15, 36061 – Bassano del Grappa (VI)

CONTRIBUTO: 13 euro, 6 euro ridotto fino a 16 anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DAL LINK:

https://venetosegreto.com/visita-a-villa-angarano.../