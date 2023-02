Visita guidata alla Rocca Pisana

La Rocca Pisana sorge nei pressi di Lonigo, sopra una collina dalla quale domina la pianura vicentina. Questo distacco dalla “vita sottostante”, coniugato con la simbiosi tra edificio, che si apre verso il cielo e verso il bosco, e natura circostante trasmettono al visitatore la sensazione di essere nell’edificio e al tempo stesso fuori, immerso nella natura, ricevendone un effetto benefico e rilassante. In questo senso una giornata in questo luogo antico è “un’esperienza terapeutica“. Chissà se “l’architetto della luce” a questo pensava quando, nel 1574, progettava la sua più suggestiva opera, su commissione di Vettor Pisani, nobile di una potente famiglia veneziana, primogenito di quel Giovanni che nel novembre del 1523 acquistò il feudo di Bagnolo.

Nel Trattato “L’idea dell’architettura universale” Vincenzo Scamozzi appone accanto alla descrizione della Rocca Pisana la data del 1576, che probabilmente corrisponde alla fine dei lavori. La Rocca non fu costruita come abitazione principale, ma per “diporto in aria più sana”, lontana dalla pianura maleodorante e infestata dalle zanzare.

