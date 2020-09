Visita guidata ai giardini e i parchi di Vicenza

Un itinerario tra i giardini e i parchi di Vicenza, alla scoperta delle oasi verdi della nostra città.

Il percorso partirà dal suggestivo giardino archeologico del Teatro Olimpico che conserva importanti reperti storici e fa da contorno al grande capolavoro palladiano, per proseguire con una piacevole passeggiata fino al vasto Parco Querini, il polmone verde dei vicentini, ricco di storia e suggestioni secolari, per giungere infine al raccolto Giardino Salvi che custodisce due logge in stile palladiano e una fontana dai fantasiosi giochi d’acqua.

Fra natura, architettura di giardini e racconti di famiglie aristocratiche e palazzi sontuosi, i visitatori verranno guidati alla scoperta del “lato green” di Vicenza.

Costo: €6,00

Partecipanti: Massimo 20 persone per gruppo.

Info e prenotazioni: Ufficio IAT, tel. 0444 320854 iat@comune.vicenza.it

DOMENICA DALLE ORE 10:00 ALLE 11:30

Vicenza green

Iat Vicenza

Evento organizzato da Iat Vicenza, Guide turistiche di Vicenza e Consorzio Vicenza È