Visita guidata a Palazzo Leoni Montanari

Pochi accostano Vicenza, "la città del Palladio", anche all’arte del periodo barocco. E così rischiano di perdersi purtroppo delle vere chicche.

Una di queste è Palazzo Leoni Montanari, una dimora dalla sontuosa architettura, con una storia affascinante, dagli interni ricchi di sorprese e opere d’arte di grandi maestri. Il palazzo è ora proprietà di Banca Intesa e, specialmente se visto con la una guida che è anche storica dell'arte, garantisce un'esperienza di visita indimenticabile.

In compagnia della nostra collega Francesca Marini percorreremo le stanze, fra cui il maestoso Salone di Apollo e il grande scalone affrescato. Conosceremo più da vicino la favolosa collezione di pittura veneta, fra cui spiccano i capolavori di Canaletto, Pietro Longhi e Francesco Guardi. Non mancherà infine uno sguardo alle stupefacenti ceramiche attiche e magnogreche della storica Collezione Caputi, unica al mondo perché ancora indivisa fin dal tempo del suo ritrovamento.

La visita sarà effettuata in ottemperanza alle norme sanitarie vigenti. Si ricorda quindi di mantenere sempre distanziamento e mascherina. Il tour sarà effettuato con un numero limitato di partecipanti.

SABATO 8 MAGGIO 2021 DALLE ORE 14:45

Visita a Palazzo Leoni Montanari

Evento di Vicenza Tour Guide e Vicenzaguide.com by Francesca Marini

Prenotazione obbligatoria scrivendo a vicenzatourguide@gmail.com

Luogo di ritrovo: ingresso di Palazzo Leoni Montanari in Contra' Santa Corona 25 a Vicenza

Costo: € 12 a persona