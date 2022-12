SABATO 17 DICEMBRE VISITA GUIDATA A BASSANO DEL GRAPPA - Dalle 11:00 alle 12:30

Ai piedi del Monte Grappa troviamo Bassano del Grappa (VI), una città attraversata dal fiume Brenta, famosa per il Ponte degli Alpini e per esser la patria delle eccellenze della distilleria italiana. La nostra passeggiata culturale partirà da Piazza Libertà, vero salotto della città, circondata da case in stile gotico veneziano e rinascimentale, su cui spicca la monumentale facciata neo-palladiana della chiesa di S.Giovanni Battista. Passeremo poi nell’adiacente Piazza Garibaldi su cui svetta la poderosa Torre di Ezzelino, avanzo di un bastione difensivo medievale della città. Tappa imperdibile sarà la passeggiata sul Ponte Vecchio di Bassano, detto anche Degli Alpini, dichiarato monumento nazionale nel 2019 e dedicato alla memoria delle migliaia di alpini che lottarono per la resistenza durante la prima e la seconda guerra mondiale. Chiuderemo la nostra passeggiata con la visita del Museo della Grappa Poli, dedicato alla storia della distillazione della grappa, oltre che all’antica tradizione delle distillerie Poli. (Per chi volesse fare una degustazione, la distilleria Poli propone 5 assaggi di distillati di vari gusti al prezzo di €3,00 a persona).

Al termine della visita per chi volesse segnaliamo la presenza dei mercatini natalizi in Piazza Garibaldi e Piazza Libertà.



Prezzo:

Adulto € 12,00

Ridotto 6-17 anni € 5,00

Bambino 0-5 anni Gratuito

Famiglia (2 adulti + 2 minori) € 30,00

Pagamento in contanti in loco.

Numero min. partecipanti 10



Ritrovo ore 10:50 in Piazza Libertà, davanti alla Banca Cassa di risparmio del Veneto.

Info parcheggio: gratuito in Via Santa Caterina situato in fianco al Monumento Ragazzi del ’99. Da qui il centro storico si raggiunge in 5 minuti a piedi risalendo la scalinata che lo collega con Viale dei Martiri.



Parcheggio "Le Piazze" accanto alla stazione di Bassano del Grappa. ( Le prime due ore sono gratuite fino al 6 gennaio 2023 poi si paga euro 1,00/ora.

Meteo: In caso di precipitazioni lievi l’evento non verrà annullato; in caso di previsioni avverse l’evento sarà rinviato a data da destinarsi e l’annullamento del tour verrà comunicato tramite messaggio WhatsApp entro la sera del giorno prima.



Per info e prenotazioni: inviare un WhatsApp ad Alessandra al +39 3385924991.