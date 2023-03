Vintage kilo sale Italy, in Villa a Vicenza

VINTAGE KILO SALE ITALY - VICENZA - FIRST EDITION

Un viaggio a ritroso nel tempo, per ripercorrere le fantastiche atmosfere degli anni 70/’80/90, alla scoperta di un’epoca ormai passata, ma mai come oggi così “di moda”.

Troverai oltre 5000 capi di abbigliamento vintage in 20 categorie diverse.

Troverai capi di tutte le taglie dalla Xs alla Xxl

Troverai anche capi di brand classici e sportivi famosi

Troverai tanta jeanseria anche dei marchi più famosi.

Troverai sempre le relle piene di nuovi articoli. Li riforniamo spesso.

Il prezzo è di euro 40 al kilo per tutte le giornate dell'evento

Potrai acquistare a 3 euro la nostra Tote Bag

Non vi è nessun obbligo di fare un kilo. (se ti piace solo una camicia, va bene)

Potrai Pagare in contanti o con carta di credito o bancomat

Se vuoi puoi tornare anche il giorno dopo e trovare nuovi articoli.

Dal 2006 il riciclo, il riuso e la sostenibilità sono la nostra missione..



Il Biglietto Gratuito é valido per tutti e 3 i giorni dell'evento!!

Ingresso Gratuito, Prenotazione Consigliata!



Venerdì 31 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Sabato 01 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Domenica 02 Aprile dalle 10.00 alle 19.00

C/O VILLA VALMARANA BRESSAN - VICENZA



Gallery