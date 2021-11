Vinicio Capossela presenta "Eclissica"

Vinicio Capossela domenica 7 novembre 2021 alle ore 17:00 presenta "Eclissica" alla Libreria Palazzo Roberti di Bassano del Grappa. Dialoga con l'autore Stefano Strazzabosco.

Cantautore, ri-trovatore, immaginatore, ha pubblicato undici album di canzoni, oltre a vari libri. A lampi ci coglie la vita dopo che l’oscurità ci ha inghiottiti e protetti.ù

Che cos’è una Eclissica? Una ellittica sulle rotte mancate? Una ellissi sulle epoche della vita? Un trattato sulle eclissi? Un eclissamento dal reale?

Questo libro è un lunario, un abecedario, un diario di bordo, una narrazione del visibile e dell’invisibile. C’è un viaggio nell’opera di un autore, e un viaggio dell’autore nelle opere della vita. È un libro nato dall’oscuramento generale di una eclissi, che procede per lampi.

Nell’oscurità del tempo, i copricapi, i nuclei delle loro calotte, i dischi volanti delle loro ali, orbitano come corpi celesti nel nero, come a mettere il cappello agli ultimi quindici anni, da un funerale papale a una indulgenza urbi et orbi.

La vita, come il sole, brucia la cornea a guardarla mentre avvampa. Bisogna metterci di mezzo il vetrino oscurato della scrittura per poterne fissare le rotte. Del resto il destino, come la balena, si rivela solo quando è passato, un attimo prima di reimmergersi nel buio.

Vinicio Capossela spia questa stagione attraverso le crepe, il prodigio, i fallimenti che permettono la creazione e, da artista che pone ostinatamente la sua opera fuori dalla dittatura dell’attualità, finisce per esserne fra i più acuti osservatori.

A lampi si impenna il tempo in verticale del racconto, della visione e del mito, come impennano le balene a sud, nei pressi dei poli.

Vinicio Capossela è nato ad Hannover il 14 dicembre 1965. Ha pubblicato: EP Bestiario d’amore, Non si muore tutte le mattine (Feltrinelli, 2009), In clandestinità (Feltrinelli, 2009) con Vincenzo Costantino, Tefteri. Il libro dei conti in sospeso (Il Saggiatore, 2013) e Nel paese dei coppoloni (Feltrinelli, 2015), candidato al Premio Strega, oltre al racconto infiammabile I cerini di Santo Nicola (Inedizioni Etcetera, 2017).

Lo studio dei miti, di Ernesto De Martino e Carlo Levi, la frequentazione appassionata dell’epos omerico e dell’epos popolare, l’influenza di molta letteratura americana (Sherwood Anderson e Melville fra gli altri) hanno rivoluzionato il suo stesso approccio alla musica e alla scena. Clive Davis del “Times” ha scritto: “Capossela esplora i miti e gli istinti che tengono assieme villaggi e nazioni. Non è un caso che si animi come non mai quando parla delle sue origini ancestrali”.

Domenica 7 novembre 2021 alle ore 17:00 Palazzo Roberti

Data la prevista grande affluenza di pubblico, la prenotazione dei posti a sedere è CONSIGLIATA scrivendo a francesco.nicolli@palazzoroberti.it o telefonando in libreria allo 0424522537 chiedendo di Francesco.

Le prenotazioni saranno ritenute valide fino a 15 minuti prima dell'inizio dell'evento, dopodiché verranno cancellate e i posti resi disponibili.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Obbligo di green pass e mascherina.

Foto © Agne Raceviciute