A Villa Caldogno la mostra Il Veneto visto dalle nuvole

Il Veneto visto dalle nuvole, un titolo evocativo che si presta a molteplici chiavi di lettura e a diverse interpretazioni, tutte ugualmente valide.

In Villa Caldogno la mostra Il Veneto visto dalle nuvole dal 4 al 26 settembre 2021.

È un nome che richiama la regione osservata dall’alto, una prospettiva adatta a farne apprezzare le meraviglie paesaggistiche e architettoniche distribuite in tutto il suo territorio. Una sorta di volo in cui si catturano i suoi scorci, più o meno noti, utilizzandoli per creare un viaggio alla scoperta (o riscoperta) delle bellezze e delle unicità incredibilmente diversicate del Veneto. Prospettica a parte, ed è qui che si svela l’unicità della manifestazione, le nuvole citate sono quelle dei fumetti.

Un media capace di unire disegni e parole in modo organico e nalizzato al racconto, e di farlo con una in nita varietà di cifre stilistiche, tante quanti sono gli autori che li hanno creati. Unendo quindi queste due peculiarità, l’utente che si appresterà a godere di questo evento sarà accompagnato in un viaggio virtuale dalla doppia valenza: in un impianto ispirato alle guide turi stiche l’obiettivo è quello di o rire non un mero insieme di paesaggi, per quanto bellissimi, ma l’interpretazione gra ca che ne è stata fatta da tutti i professionisti che in questi luoghi hanno am bientato le loro opere.

Un insieme di tavole, tutte provenienti da progetti editoriali editi, estrapolate dal loro contesto e organizzate con un parametro nuovo che si focalizza sulla centralità degli sfondi e delle ambienta zioni.

Disegnatori e illustratori diversissimi fra di loro, ma accomunati dall’utilizzo dei nostri panorami nelle loro creazioni, si troveranno così a essere parte di un percorso per forza di cose variegato e non banale: dalle Alpi a Venezia, dalle architetture veronesi, padovane e vicentine alle colline trevigiane le diverse identità venete saranno protagoniste, ulteriormente arricchite dalla caleido

scopicità degli stili propri dei tanti disegnatori che le hanno messe su carta. Un’occasione per valorizzare tutte le province e per creare, magari, il desiderio di scoprire come sono dal vivo i luoghi rappresentati in esposizione.

L’esposizione è pensata e organizzata da un insieme di persone e di realtà che da anni si danno da fare per promuovere il fumetto a Vicenza.

Organizzazione a cura di VenetArt, Qu.Bi Gallery, Breganze Comics e Schio Comics. Con il patrocinio della Regione del Veneto e il Comune di Caldogno.

La mostra Il Veneto visto dalle nuvole aprirà al pubblico sabato 4 settembre no a domenica 26 settembre 2021 e si potrà visitare il venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

L’inaugurazione, su invito e con posti limitati, si terrà venerdì 3 settembre 2021 in due orari, alle 18 e alle 20.

La mostra sarà accompagnata dal catalogo ragionato contenente alcune delle tavole esposte.

Informazioni

La mostra Il Veneto visto delle nuvole è situata all’interno del Seminterrato di Villa Caldogno ed è aperta al pubblico da sabato 4 a domenica 26 settembre 2021, il venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Saranno adottate misure anti Covid-19 e saranno valide tutte le norme nazionali e regionali in vigore al momento dell’evento, per accedere alla Villa e visitare la mostra è obbligatorio esibire il Green Pass.

Costi ingresso complesso palladiano

L’ingresso comprende la visita alla Villa Caldogno (Piano Nobile e Seminterrato), al Bunker e alla mostra permanente Dalla Prima Guerra Mondiale al 1945 situata al suo interno. Biglietto intero € 5,00; biglietto ridotto € 3,00 (studenti, minorenni, over 65); gruppi € 4,00. Ingresso gratuito per i residenti del Comune di Caldogno.