Viceramica: mostra mercato in Piazza dei Signori

Nella prestigiosa Piazza dei Signori di Vicenza, Città dell’UNESCO, nei giorni 28 e 29 maggio 2022, andrà in scena un’importante mostra evento dedicata alla ceramica denominata “VICeramica”.

Attraverso oggetti di vita quotidiana, che nascono da una lunga e ricca tradizione, si mette al centro la ricerca, la creatività, nonché la figura del designer - artista - artigiano, che si potranno ammirare e acquistare passeggiando tra i banchi.

Il 27 maggio alle ore 18:30 conferenza presso “Sala Dalla Pozza” di Palazzo Cordellina (biblioteca Bertoliana) sarà possibile partecipare ad una conferenza con relatori Katia Brugnolo, Elena Agosti e Matteo Cibic che ci introdurranno nel prestigioso tema di grande interesse per ampliare le conoscenze sull’argomento.

La giornata di domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle ore 18.00 sono previsti dei laboratori gratuiti in Piazza dei Signori, è possibile la partecipazione con prenotazione obbligatoria telefonando al 0444 323863.



VICeramica LAB – sono previsti laboratori gratuiti con prenotazione

VICeramica ART – esposizione a tema “La Ciotola” in Loggia del Capitanio;

VICeramica SHOP – area commerciale in Piazza dei Signori, riservata agli Artisti e Artigiani.



Luogo di svolgimento: Piazza dei Signori Vicenza.