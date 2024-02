VicenzAgri: macchine agricole, mostra dei formaggi, mercatino, laboratori

Sabato 2 e domenica 3 marzo si svolgerà VicenzAgri 2024, la Fiera delle macchine e delle attrezzature per l’agricoltura, la silvicoltura ed il giardino. Una due giorni in cui si alterneranno la mostra mercato dei formaggi ed eccellenze venete, le eccellenze dell’agricoltura contadina con il mercato di Campagna Amica Vicenza. Per intrattenere famiglie e bambini, all’insegna della biodiversità e dell’agricoltura circolare, ci saranno i laboratori didattici per famiglie proposti da Coldiretti Vicenza.

VICENZAGRI: Fiera delle macchine per l’agricoltura, il giardinaggio e la silvicoltura – Sabato 2 e Domenica 3 Marzo 2024

Fiera di Vicenza – Padiglione 7 (uscita Autostrada A4 Vicenza Ovest)

ORARIO: Apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Ingresso gratuito

VicenzAgri è la Fiera delle Macchine ed Attrezzature per l'Agricoltura, il Bosco ed il Giardino promossa da Confcommercio Imprese per l'Italia.

VicenzAgri è una manifestazione nata nel marzo 1998 con l'obiettivo di proporre al mondo dell'agricoltura vicentina un'unica ed esclusiva esposizione di macchine e attrezzature agricole, per il bosco ed il giardinaggio e tutto quanto può servire per curare al meglio il giardino, con aggiornamenti sulle soluzioni più innovative, il tutto presentato in un contesto che riesce a valorizzare al meglio la fiera.

Nell’ambito del medesimo evento di Confcommercio Vicenza, Arav, Associazione regionale allevatori del Veneto, che lo scorso anno ha richiamato in fiera oltre 40 mila visitatori, proporrà l’edizione 2024 di Passione Veneta al Padiglione 6 di via dell’Oreficeria 16.