Vicenza criminale: il lato noir di Palladio

Dieci storie e qualche piccola divagazione. Dieci "racconti fuorilegge" per un viaggio nel lato noir nella Vicenza palladiana, in cui i protagonisti sono quasi sempre i grandi casati della città: "terribili, scandalosi e homicidiari", come lì definì un osservatore dell'epoca.

Da piazza Duomo, l'itinerario ripercorre gli episodi di cronaca nera che hanno costellato la storia di Vicenza a cavallo tra Cinque e Seicento, proprio negli anni in cui Palladio e Scamozzi realizzavano i loro capolavori. Dalle cronache e dagli atti giudiziari del tempo riemergono omicidi boccacceschi e rocambolesche fughe sui tetti, agguati studiati a tavolino e feste che finiscono in tragedia, nobili che diventano fuorilegge, efferate vendette e interminabili faide familiari.

Ne esce fuori il ritratto di una città inquieta che, proprio nel periodo di maggior ricchezza e splendore artistico, è attraversata da forti contrasti e segnata da eclatanti episodi di violenza. Un clima di tensione che non risparmia nessuno, nemmeno lo stesso Palladio.

QUANDO: Mercoledì 23 giugno, ore 20.30

DOVE: Ritrovo in piazza Duomo, davanti al Caffé Scrigni

COSTO: 12 euro a persona.

DURATA: 1 ora e 45 minuti circa

Prenotazione obbligatoria tramite mail: vicenzatourguide@gmail.com

La visita verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Indicare la partecipazione su Facebook non è considerato valido ai fini della prenotazione.

Nel rispetto delle direttive anticovid, la visita guidata si effettuerà con un numero limitato di persone.