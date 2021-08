Vicenza città bellissima: mostra fotografica di Antonio Magazzino

Quadrate. Colorate. A volte impossibili. A volte stravolte.

Il messaggio è creare CURIOSITÁ del come un’immagine, un pezzo di realtà, come è sempre uno scatto (che non è mai tutta la verità perché isola, taglia, distorce, colora o scolora) possa creare visioni di luoghi vicini e conosciuti.

Cosicché ognuno possa pensare possibile vedere ?nelle proprie immagini ?segni giocosi e colorati, nuovi.

Per infinite visioni espressive.

40 foto della mia città:Vicenza. Mostra fotografica di Antonio Magazzino al Teatro San Marco dal 17 al 19 agosto

?Foto a 4 settori colorati.

Giochi di inquadrature.

Cornici fatte a mano: legno, colla, chiodini.

La foto è "sospesa", staccata dalla parete e dalla cornice

per un'illusione di leggerezza.

Il quadrato come segno potente di simmetria.



La mostra si svolgerà in 3 ambienti diversi dello stabile del Teatro San Marco, teatro storico nel centro di Vicenza.

Ambienti unici per ospitare spettacoli e cultura a tuttotondo.

Un modo per essere vicini al mondo del teatro anche con l'arte della fotografia.



Saranno visibili 5 sezioni fotografiche

accomunate dallo stesso stile e ideazione:

?

- I colori

- Gli specchi

- La notte

- I mostri

- Artes



Il percorso guidato si concluderà con la proiezione

in sala grande di un breve clip di musica, immagini e parole per lasciare al visitatore un ricordo non solo fotografico della mostra.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

0444.922749 348.2636704



5 Euro Adulti GRATIS sotto i 14 anni



info:www.tsmvicenza.it

@TonyMagaPICS



