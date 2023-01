Viaggio tra gli artigiani della tradizione a Vicenza

Il cuore pulsante di Vicenza ha il volto della tradizione. Questo itinerario ci porterà a scoprire il dedalo di contrade medievali in cui ancora oggi lavorano gli artigiani che con costanza e passione portano avanti tradizioni secolari di arte e artigianato.

Si visitano alcune tra le più antiche botteghe artigiane di Vicenza: dall’Antica Bottega del rame, che vanta oltre un secolo di storia, entreremo in una delle più antiche stamperie artistiche ancora operative per scoprire i segreti dell’incisione e della litografia artistica. Con una piacevole passeggiata attraversiamo poi l’antica zona del porto fluviale della città, brulicante luogo di scambi, incontri e vero business con i mercanti veneziani.

Si arriva nella zona della Basilica palladiana, antica sede dell’illustre fraglia degli orafi: scopriremo i luoghi dove è nata la più longeva delle tradizioni vicentine, la lavorazione dell’oro artigianale, proprio nei magazzini della Basilica. Terminiamo la visita in una cappelleria storica, un luogo dove moda e fascino sono di casa da oltre un secolo.

Visita guidata in programma il 11/02/2023



Prenotazione Obbligatoria dal link: https://venetosegreto.com/eventi/