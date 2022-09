Il Veneto legge, venerdì 30 settembre maratona di lettura, tutti gli appuntamenti nel vicentino

Più di mille eventi organizzati in tutta la regione: dalle biblioteche, alle scuole, alle librerie, con appuntamenti non stop di letture il 30 settembre dalle 9 alle 23 per Il Veneto Legge.

“Il Veneto legge” nei luoghi deputati ma anche nelle case private, nei luoghi delle istituzioni e nelle case di riposo, in carcere o in un parco, negli esercizi commerciali o anche on line; si leggerà per i bambini, gli adulti, per chi legge e chi ancora non ha imparato, per i lettori forti e i non-lettori, per affermare il valore sociale della lettura.

Questa edizione è dedicata al tema della montagna, collina, e alla ricorrenza del centenario della nascita di Luigi Meneghello e al cinquantesimo della morte di Dino Buzzati attraverso autori veneti e libri che parlano del Veneto. Montagna e Collina’ intese come luoghi d’incontro, scambio tra le popolazioni e meta di grandi passeggiatori, scalatori, viaggiatori. La Montagna come confine che divide, lega e collega, terreno di imprese sportive che ci insegna il senso del limite. La Collina come luogo di raccordo tra la montagna e la pianura, come osservatorio di diversi orizzonti, come microclima adatto alla coltivazione e alla cura del paesaggio.

Il Veneto legge invita i lettori ad avventurarsi sulle pagine più impervie per poi scendere a velocità vertiginose, a farsi cullare dalla dolce linea dei colli per vagabondare tra prose e versi. Si riempiranno gli occhi, leggendo, di uno dei paesaggi che caratterizza la nostra regione, pronti a scoprire poi dal vero le bellezze che gli artisti hanno cantato.

Al tema principale sono affiancati alcuni centenari regionali: Luigi Meneghello (1922 – 2007), Alvise Zorzi (1922 – 2016), Attilio Carminati (1922 – 2013), Paolo Barbaro (1922 – 2014) e il 50° della morte di Dino Buzzati (1906 – 1972).

PROGRAMMA IL VENETO LEGGE VICENZA

Biblioteca Di Arzignano Venerdì 30 settembre ore 21.00

Lettura scenica di Martina Pittarello e Vasco MirandolaUn percorso originale in 12 quadri, che tocca alcuni dei momenti più importanti della sua vita (l’infanzia a Malo, i primi amori, la giovinezza, il dispatrio…) e della nostra storia (il fascismo, la guerra, la resistenza, il dopoguerra…). In ogni passo ritroviamo la sua inconfondibile ironia, che poi è la necessità di mantenere la giusta distanza dall’esperienza, da ciò che si è vissuto.

Ritroviamo la sua lingua, il dialetto altovicentino, «inchiavicchiata» alla realtà. Ritroviamo una scrittura che sempre interroga il mondo, vuole capire e scava nell’essenza della vita umana. E poi ci sono filastrocche, conte, campane, scoppi, battaglie, spari, radio, pioggia, motori, grida, canti: i suoni che ci ccompagneranno in questo viaggio.

Spettacolo ad ingresso gratuito inserito nell’evento “Maratona regionale di Lettura Il Veneto legge”

"Montagne care, voi non mi mentite – non mi mandate via, né mai fuggite.” E. Dickinson