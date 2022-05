Due giorni di festa della bicicletta: torna veloCittà questo fine settimana

Sabato 28 e domenica 29 maggio torna per la seconda edizione veloCittà, il festival della bicicletta e della mobilità sostenibile promosso da 15 associazioni di Vicenza, con il supporto di diversi gruppi e realtà del territorio, e in collaborazione con il Comune di Vicenza.

La due giorni di festa della bicicletta porterà a campo Marzo e in viale Roma una pluralità di eventi e attività e si svolgerà in concomitanza con la domenica di formazione ecologica organizzata dal Comune il 29 maggio. Le attività del festival prenderanno avvio sabato 28 dalle 8.45e proseguiranno fino a tarda serata.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sarà chiuso al traffico, dalle 14.30 di sabato 28 maggio fino alle 24 di domenica 29 maggio, il tratto di viale Roma tra il piazzale della stazione e l’incrocio con viale Verdi. Domenica 29 lo stop alla circolazione riguarderà, dalle 9 alle 18, il consueto perimetro all’interno delle mura storiche. Il blocco interesserà tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici, con le abituali eccezioni.

Programma veloCittà 2022

Quest’anno il tema del festival sarà “La bici ti connette”: le tante attività proposte - più di 40 – presenteranno le due ruote come strumento di collegamento e di connessione, come un’attività che unisce.

Sabato 28 maggio dalle 8:45 partiranno le “Esplorazioni a forza di gambe, per tutti i gusti e capacità”.

Dalle 8:45 alle 15 si svolgerà l’“Avventura treno + bici alla scoperta delle fattorie dell’Alto Vicentino”, con partenza dalla stazione e l’arrivo all’esedra di Campo Marzo (prenotazioni entro il 25 maggio). Si andrà a spasso per la “Molonara” attraverso un percorso in bicicletta per grandi e bambini di circa 10 chilometri tra profumi, sapori e colori di Marano Vicentin (anche per bambini).

Dalle 9 alle 13 ci sarà il percorso “Rocche, Castelli e Colline: veloFondo in bici da corsa”, percorso per bici da corsa per gambe allenate a riscoprire colli, vecchie rocche e passaggi inediti. Partenza dall’esedra di Campo Marzo (prenotazioni entro il 27 maggio).

Sempre dalle 9 alle 13 si terrà “Ciottolo Berico, cavalcata gravel tra valli e colli”, un anello vario, piacevole e divertente nei colli Berici, con bellissimi panorami e tratti sorprendenti. Percorso adatto a bici gravel e mountainbike. Partenza e arrivo dall’esedra Campo Marzo (prenotazioni entro 27 maggio).

Dalle 10 alle 12 si svolgerà “Camminare, leggere, ascoltare… Passeggiata alla scoperta dei cammini Fogazzaro-Roi e Rigoni Stern”, 5 chilometri a piedi leggendo i brani degli scrittori a cui sono dedicati i cammini. Partenza dal Teatro Olimpico con ritrovo alle 9:45 e arrivo all’esedra di Campo Marzo (prenotazioni entro 27 maggio).

Dalle 10 alle 12 ci sarà anche l’iniziativa “Un bosco a due passi dalla città: in bici al Bosco del Ponte del Quarelo”, insieme ai volontari del Wwf. Partenza e arrivo dall’esedra Campo Marzo (prenotazioni entro 27 maggio; anche per bambini.

Dalle 10 alle 12 si svolgerà il percorso tecnico nel parco di Villa Bedin-Aldighieri “MountainBike, una passione per ‘bambini’ di tutte le età”. Partenza e arrivo dall’esedra di Campo Marzo (prenotazioni entro il 27 maggio; anche per bambini).

Alle 10:30, 15:30 e 17:30 si terrà “Pedalando tra antiche botteghe e portoni segreti”, un giro in bici per scoprire le botteghe artigiane della città. Partenza dall’esedra di Campo Marzo e arrivo in piazza dei Signori (prenotazioni entro 27 maggio).

A partire dalle 11 aprirà “Bici&Cibi”, il punto ristoro di veloCittà organizzato e gestito dalla Bottega di Nonna Papera.

Dalle 14 alle 16 avrà luogo “Sem’insegni – insieme per nutrirsi bene e muoversi bene”, l’evento finale della campagna di sensibilizzazione sulla buona alimentazione, con un laboratorio di murales per bambini delle scuole cittadine.

A partire dalle 14 al via al “Circuito di abilità per piccoli ciclisti” per bimbi e bimbe fino ai dieic anni con tante piccole bici con e senza pedali.

Dalle 14 alle 16:00, nei prati della Colonia Bedin Aldighieri, ci saranno le “Acrobazie in piena natura” con un circuito di mountain bike per ragazzi e ragazze.

Dalle 14:30 alle 18:30 si terrà la prima parte de “Il salotto delle ciclo-idee”, una delle novità di questo festival: molteplici esperienze e progetti verranno presentati e discussi per illustrare l’intero ecosistema che sta nascendo intorno alla bicicletta.

Dalle 15 alle 21 ci saranno in campo Marzo e viale Roma gli stand per stimolare idee e proposte delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e sportive.

Dalle 15 alle 17 toccherà a “Fiab Bimbimbici a scoprire la città in sicurezza”: lungo le ciclabili vicentine si raggiungerà il campo scuola per l’insegnamento del codice della strada.Partenza e arrivo all’esedra di Campo Marzo (prenotazioni entro il 27 maggio; anche per bambini).

Dalle 15 alle 17 “Laboratori delle ciclofficine” per imparare i trucchi giusti per tenere una bici in forma. Verrà data nuova vita ad alcune bici orfane, che andranno poi in beneficenza (anche per bambini).

L’’iniziativa “Gioca con la bici!” si svolgerà alle 15.30 con l’attività “Il Cesto delle Meraviglie” per bambini dai 6 agli 11 anni, alle 16 ci sarà la “Gara Lumaca” per tutte le età e alle 17 “Guadiamo il Fiume”per ragazzi dagli 11 ai 16 anni.

Dalle 16 alle 18 sarà la volta di “Acrobazie su ruote”, laboratori di skate-board e tall bike per bambini e ragazzi.

Alle 15 e alle 16:30 si terranno gli “Spettacoli erranti su una, due, più ruote”, con comicità tra bolle, giocolerie e monocicli per incantare e coinvolgere grandi e piccini.

Dalle 16 alle 17:15 si svolgerà la tavola rotonda “Produrre e consumare a due ruote Che fare per trasformare la mobilità in senso sostenibile? Parliamone con gli attori del mondo economico”.

Dalle 17:30 alle 18:45 la tavola rotonda “Il PUMS e altro: tanti gli strumenti per la ciclabilità urbana!”, dove si confronteranno varie esperienze pubbliche e private per promuovere una città a misura delle persone e delle due ruote.

Dalle 19 alle 20 ci sarà “Rock around the bike”, di e con Marco Ghiotto: un viaggio in musica dentro a canzoni che parlano di bici.

Dalle 19:30 alle 20:30 si terrà la partita dimostrativa tra i migliori campioni italiani “Bike Polo, magia di equilibrio e destrezza”.

Dalle 20:30 alle 22 la giornata verrà chiusa con il “Concerto Phill Reynolds “A ride” Country Folk One Man Band”, una miscela infuocata di folk, rock cantautorale e country, sorretto da una voce profonda e graffiante. Seguirà, dalle 22 alle 23.30, il DJ Set in Cargo Bike.

Domenica 29 maggio la giornata inizierà alle 9 con l’apertura di “Bici&Cibi”. Per l’intera giornata ci saranno inoltre gli stand espositivi e il mercato della bici di seconda mano della Cooperativa Insieme.

Dalle 10 alle 11.30 si svolgerà “Una pedalata per connettere i quartieri”, con prologo alle 9:30 per i gruppi in partenza dal Tormeno: una pedalata per tutti che connetterà i quartieri di Vicenza, in un percorso che abbraccerà la città per arrivare infine a Campo Marzo, con tanti punti di raccolta intermedi.

Dalle 12:15 alle 12:45 si terrà “Connettiamoci e facciamo la bici umana più grande del mondo!”: a Campo Marzo verrà formata una grande catena umana a forma di bicicletta che sarà immortalata con una foto.

A partire dalle 14 al via il “Circuito di abilità per piccoli ciclisti”, per bambini fino ai dieci anni con piccole bici con e senza pedali.

Dalle 14:30 alle 18:30 si svolgerà la seconda parte de “Il salotto delle ciclo-idee” con tante nuove proposte stuzzicanti intorno al mondo delle due ruote.

Dalle 14:30 alle 17:30 sarà la volta del “Velo-orienteering: alla caccia del tesoro con bici, bussola e mappa “muta”. Partenza da campo Marzo (stand CSI). La prova è adatta a tutti, muniti di cartina topografica muta di Campo Marzo e cartellino da validare alle lanterne.

Dalle 14 alle 16 si svolgerà il “Percorso tecnico mountain bike per bambini/ragazzi”.

Dalle 15 alle 16 toccherà a “Bimbi sicuri in bicicletta”, a disposizione dei bimbi sotto i cinque anni ci saranno le balance-bike e dispositivi di sicurezza con un’istruttrice specializzata.

Alle 15 e alle 16.30 andranno in scena gli “Spettacoli erranti su una, due e più ruote” all’insegna della comicità, tra bolle, giocolerie e monocicli per incantare e coinvolgere grandi e piccini.

Dalle 16 alle 18 sarà tempo di “Acrobazie su ruote”: laboratori di skate-board e tall-bike per bambini e ragazzi.

Dalle 15 alle 17 si terranno i “Laboratori delle ciclofficine” per dare nuova vita ad alcune bici orfane, che andranno poi in beneficenza: alle 15 “Check-up bici sicura, per ragazzi” (età 11-16), alle 15:30 “La tua bici fischia? Protesta? Fa un rumorino strano… Impara i trucchi giusti per tenere una bici in forma”.

Dalle 16 alle 18 tornerà “Gioca con la bici!”, che vedrà alle 16 la “Gara Lumaca” per tutte le età e alle 17 “Trova la coppia” (età 11-16).

Dalle 16 alle 17 appuntamento con la “Tavola rotonda: L’ultimo kilometro: cosa ci manca per il traguardo della veloCittà?”, che vedrà associazioni e appassionati di bici a confronto su iniziative messaggi per trasformare la mobilità a favore della bicicletta.

Dalle 17:15 alle 18:15 si svolgerà “La bici ti connette al mondo e alla città: dialogo tra ciclista e biblista”, una conversazione tra una persona che ama andare in bici ed una persona appassionata di testi sacri.

Dalle 18:15 alle 19:15 ci sarà la tavola rotonda “Bici da corsa, gravel, mountain bike, cicloesploratori: due ruote, mille filosofie!”.

Dalle 19:30 alle 20:30 toccherà al concerto “Nuova Vicenza Unplugged” con Zabriski, Luca Cescotti, Vigo, tre cantautori vicentini under 30 della scena vicentina rock e dintorni.

Dalle 20:30 alle 21:30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Annie, per il mondo in bicicletta”. Produzione di Matàz Teatro, di e con Evarossella Biolo, regia di Marco Artusi, scenografia di Alessandra Dolce.

Alle 22 si annunceranno i premi della lotteria.

In entrambi i giorni, dalle 9 alle 19, si terrà il diciassettesimo Campionato Italiano di Bikepolo - Trofeo “Mazza d’Oro” alla piastra polivalente di via Bellini. Parteciperanno i più blasonati club della penisola provenienti da Roma, Catania, Taranto, Torino, Milano, Fano, Pescara, Bergamo, Venezia, Treviso, Padova e Vicenza.

Iniziative domenica di formazione ecologica

Nell'ambito delle iniziative organizzate dal Comune per la domenica di formazione ecologica, si svolgerà “Vicenza by bike. Pedalando di porta in porta”, una facile biciclettata con le guide turistiche autorizzate lungo il percorso delle mura cittadine, in un itinerario che riporta nel Medioevo. Partenza da piazza Matteotti, 12, alle 10 e alle 15 (ingresso a pagamento a 3 euro).

Alle 17 si svolgerà la “Sfilata di moda in bicicletta”, che partirà da palazzo Thiene per arrivare in piazza Castello. Una decina di “modelli”, tra i quali l'assessore Siotto, sfileranno sulle due ruote indossando i gioielli ecologici dell’artista vicentino Edoardo Maggiolo.

Per l’intera giornata l’ingresso al Museo naturalistico archeologico e a Palazzo Thiene sarà gratuito.

Dalle 8 alle 18 ci sarà il quinto incontro dedicato alla pulizia del territorio dell’associazione Plastic Free, nell’ambito dell’iniziativa dal titolo “Uniamoci e prendiamoci cura del nostro territorio”, il cui slogan è “Per una Vicenza senza più plastica”. Il ritrovo è a Campo Marzo. L’attività di raccolta si svolgerà nelle vie cittadine del centro storico e sarà focalizzata sui mozziconi abbandonati di sigaretta. Per ogni cinque chili di mozziconi raccolti la società BeLeafing srl, start up specializzata in consulenza e progetti di forestazione urbana diffusa e partecipata, donerà un albero che verrà messo a dimora in città. La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione sul sito di Plastic Free (https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/1339/29-mag-vicenza). I volontari dovranno munirsi di guanti, meglio se in tessuto. I rifiuti saranno ritirati e smaltiti da Aim Ambiente (Gruppo Agsm Aim).

Blocco del traffico - domenica di formazione ecologica

Il blocco del traffico, che prevede il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici, si svolgerà domenica 29 maggio dalle 9 alle 18 nell'area all'interno delle mura storiche.

Centro bus e bike sharing - domenica di formazione ecologica

Per l'intera giornata, per raggiungere il centro storico saranno a disposizione i parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli. Il servizio di centro bus sarà gratuito da entrambi i parcheggi. Saranno in vigore gli orari festivi, con frequenza ogni 20 minuti circa, dalle 9 alle 20.30.

RideMovi, concessionario del servizio di bike sharing, offrirà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 4.99 euro invece che 12.99 euro. L'offerta prevede l’utilizzo illimitato delle biciclette a trazione muscolare e l'utilizzo delle bici elettriche al costo di 1.25 euro per 15 minuti. L'abbonamento, se non disdetto, si rinnoverà automaticamente alla scadenza dei 30 giorni a 12.99 euro.

Elenco delle strade percorribili che circondano l'area vietata alla circolazione - domenica di formazione ecologica

Viale Mazzini; viale D’Alviano; viale F.lli Bandiera (dalla rotatoria di porta San Bortolo a viale Rodolfi); via Rodolfi; via Ceccarini; via Legione Gallieno; viale Margherita; viale del Risorgimento Nazionale; viale X Giugno (da viale Risorgimento Nazionale a viale Venezia); viale Venezia; piazzale della stazione; viale Milano; viale dell’Ippodromo; piazzale Bologna.

Parcheggi - domenica di formazione ecologica

Oltre ai parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli, sono aperti i parcheggi in viale D’Alviano – Porta San Bortolo, viale Rodolfi (in prossimità dell’ingresso dell’ospedale), piazzale Bologna e parcheggio Verdi (ingresso e uscita esclusivamente da viale Ippodromo fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Chi può circolare - domenica di formazione ecologica

Sono previste eccezioni al divieto di circolazione. Possono circolare, tra gli altri, i veicoli al servizio delle persone con disabilità (muniti di contrassegno), di persone affette da gravi patologie documentate (con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione), di persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse, di chi deve essere sottoposto a terapie, cure indispensabili ed indifferibili, analisi e visite mediche, di persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria); i veicoli utilizzati per recarsi alla farmacia di turno nel caso questa si trovasse all'interno dell'area vietata alla circolazione (con autocertificazione o copia della ricetta medica); i residenti dell'area interessata al blocco che si devono recare all'obitorio dell'ospedale di Vicenza (con autocertificazione), alla stazione ferroviaria, alla stazione Svt, per accompagnare o prelevare passeggeri di treni e autobus (i conducenti e gli eventuali accompagnatori dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus); i veicoli di ospiti o dei loro accompagnatori di alberghi, strutture ricettive simili o case di accoglienza ubicati nella zona interdetta, per il solo percorso di andata e ritorno (con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o provvisti di autocertificazione); veicoli di lavoratori turnisti, residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area vietata alla circolazione, con turno d’inizio o fine orario e/o zone non sufficientemente coperte dal servizio pubblico di linea (con dichiarazione della ditta o provvisti di autocertificazione), l’eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio); i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (no ibridi).

Per altre particolari casistiche il direttore del servizio Ambiente, energia, territorio potrà rilasciare specifiche autorizzazioni attraverso la consegna di copia dell'ordinanza appositamente vidimata con eventuali prescrizioni (ad es. tragitto obbligatorio, orari, ecc.) da esporre sul cruscotto del veicolo.

L'autocertificazione deve essere esposta sul cruscotto in modo ben visibile e deve contenere: gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito.

L’elenco completo delle deroghe e il fac-simile del modello di autocertificazione sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza.

Controlli e sanzioni - domenica di formazione ecologica

Durante la fascia oraria in cui è in vigore il blocco, i varchi saranno presidiati da volontari della protezione civile e di altre organizzazioni convenzionate. Gli agenti della polizia locale pattuglieranno la città per garantire il rispetto dell'ordinanza. Chi ignora il divieto è soggetto a una sanzione amministrativa di 87 euro. Gli obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

In caso di pioggia

In caso di pioggia persistente il blocco della circolazione potrà subire una riduzione dell'orario. Le iniziative del festival veloCittà saranno rinviate.

Il festival veloCittà è organizzato da 15 associazioni di Vicenza: civi&co, Fiab Tuttinbici, Cicletica, Scuola Berica di Mountain Bike, Agendo Vicenza, Vicenza Bike Polo, WWF Vicenza-Padova, Legambiente Vicenza, Stale Fish Vicenza, Centro Sportivo Italiano Vicenza, Attività Sportive Confederate Vicenza, Cooperativa Insieme, Cooperativa M25, Cammini Veneti e Agesci Zona Vicenza Berica, in collaborazione con altri gruppi e realtà sociali tra cui GS Tormeno, Ciclismo Vicentino, Into Prealps, 50 e più, Plastic Free e Retake Padova.