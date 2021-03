Van Gogh: straordinaria visita guidata online con Marco Goldin

Le porte, dunque, torneranno d'incanto ad aprirsi, spalancando tutta la bellezza che il grande maestro olandese ha messo nei suoi quadri. Dal famoso autoritratto con il cappello di feltro alle primavere fiorite, dal seminatore ai campi di grano, dai cieli con le nuvole ai covoni sorvolati dai corvi.

Le norme anti Covid chiudono le porte della mostra Van Gogh. I colori della vita, a Padova, nel Centro San Gaetano, ma online si spalancano.

Sulla piattaforma Zoom, il 18 marzo alle ore 21, Marco Goldin condurrà una visita guidata online della durata di 75 minuti.

Chiunque potrà parteciparvi, acquistando il biglietto (€12) su https://biglietto.lineadombra.it, in prima fila, comodamente da casa.

Per realizzare questa visita guidata l'impegno è anche tecnico, anticipa Goldin. Quindi una troupe con tre telecamere per catturare tutti i miei movimenti davanti alle opere, dando a ognuno così la sensazione di essermi accanto nelle sale del San Gaetano. Tutto realizzato in alta definizione, anche con eccezionali particolari di materia e colori della pittura, per far entrare tutti in quel mondo vibrante che solo Van Gogh ha saputo creare. Proprio per questo motivo consiglio la visione da computer.

Un'esperienza davvero indimenticabile. Dedicata a chi abbia già visto la mostra e la voglia adesso riassaporare attraverso le parole di Marco Goldin, con la sua passione e la sua conoscenza. E appunto immagini meravigliose. Ma ancor di più per chi si voglia preparare alla visita che farà dopo la riapertura o a chi magari non riuscirà a venire perché abita lontano.

Insomma, un'opportunità imperdibile. Tanto più che durante la diretta su Zoom è anche prevista la possibilità di fare domande e osservazioni su alcune delle quali Marco Goldin si soffermerà, instaurando un dialogo e un confronto con i partecipanti alla sua visita guidata.

Info e prenotazioni: www.lineadombra.it