Valdagno: laboratori di riciclo creativo

Con l'idea che il futuro del pianeta dipende anche dalle azioni che ciascuno di noi compie nel proprio quotidiano, Progetto Giovani Valdagno propone tre laboratori gratuiti di riciclo e riutilizzo dedicati a ragazze e ragazzi dai 14 ai 30 anni.



I tre laboratori, in programma i prossimi 22 e 29 maggio e 6 giugno, sono i primi di una serie di appuntamenti che Progetto Giovani Valdagno proporrà durante l’estate e che saranno dedicati alla creazione di oggetti di arredamento con materiali poveri, di scarto e di recupero.

Questi sono i primi tre appuntamenti:

Sabato 22 maggio dalle 10.00 alle 12.00

LIBRERIA. Impara l'arte... e mettila a disposizione!

Insieme a un artigiano, nel laboratorio di falegnameria di Studio Progetto Cooperativa Sociale, i partecipanti realizzeranno due librerie recuperando vecchi bancali di legno.

Le due librerie saranno poi utilizzate presso Progetto Giovani Valdagno.

Iscrizioni entro lunedì 17 maggio

Sabato 29 maggio dalle 10.00 alle 12.00

CUSCINO. Un cuscino è per sempre.

Sotto la guida di Theresa, volontaria ESC presso Progetto Giovani Valdagno, i partecipanti realizzeranno un cuscino, recuperando capi di abbigliamento portati dai partecipanti stessi e tessuti di recupero donati da un’artigiana. Una parte dei cuscini realizzati saranno utilizzati per arredare gli spazi di Progetto Giovani

Iscrizioni entro lunedì 24 maggio

Sabato 5 giugno dalle 10.00 alle 12.00

OJO DE DIOS. È questione di occhio!

L’Ojo de Dios (occhio di Dio), è un mandala realizzato con fili di lane e di cotone e bastoncini di legno che i partecipanti costruiranno sotto la guida di Theresa, volontaria ESC presso Progetto Giovani Valdagno.

Gli iscritti sono invitati a portare fili e gomitoli di lana e cotone non utilizzati.

Iscrizioni entro lunedì 31 maggio

ISCRIZIONI: https://bit.ly/ LaboratoridiRECupero

Una parte degli oggetti realizzati durante gli appuntamenti saranno poi lasciati a Progetto Giovani per arredare la nuova sede, che sarà in questo modo costruita dai ragazzi stessi, secondo i loro gusti e desideri.



I tre laboratori sono i primi appuntamenti in presenza proposti dal servizio dall’inizio dell’anno. Saranno l’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme e di costruire qualcosa con le proprie mani sotto la guida di un esperto. Non da ultimo i laboratori saranno l’occasione, per i partecipanti, di mettersi a disposizione per il bene comune, realizzando non solo oggetti con cui arredare i propri spazi personali, ma anche gli spazi pubblici e comuni, come quello di Progetto Giovani, che sarà il destinatario finale di alcune delle creazioni dei laboratori.

"Attenzione all’ambiente e alla sostenibilità - spiega l'Assessore alle Politiche Giovanili, Ester Peruffo - sono tra le colonne su cui si basa la nuova proposta di Progetto Giovani, forte anche di una nuova sede che si presta a promuovere diverse tipologie di attività. Dopo oltre un anno di isolamento e di socialità ridotta a dad o pochissime altre occasioni, si tratta di un momento prezioso per ricollegare anche il nostro servizio ai suoi principali fruitori. Credo che ai nostri giovani serva ritrovarsi, ma anche vedere che Progetto Giovani è uno spazio in cui posso metterci del loro. Quale modo migliore se non arredandone almeno in parte le nuove stanze?"



Informazioni e dettagli:

Progetto Giovani Valdagno

0445 405308

info@progettogiovanivaldagno. it