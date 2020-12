Una storia per bambini: le renne di Babbo Natale

Tanto tempo fa Babbo Natale portava i regali a tutti i bambini del mondo di corsa...non aveva ne' slitta ne' renne.

Ma gli anni passano e Babbo Natale stanco un bel dì decise di andare inpensione. I folletti allora si ingegnarono per trovare una soluzione: Babbo Natale potrebbe portare i doni con una moto?... Forse sarebbe meglio un Bus, decisamente più capiente!

O forse la giusta soluzione potrebbe essere proprio una slitta silenziosa come la neve che cade dal cielo.

Ma ecco nascere subito un problema: tutti gli animali della giungla vogliono trainare la slitta......e come farà Babbo Natale a destreggiarsi tra Pesanti Elefanti e litigiosi Cinghiali?

Una storia divertente adatta a Grandi e Piccini.

Con Angela Graziani di @ullallà teatro

L'evento sarà organizzato nel rispetto delle normative contro la diffusione del virus Covid-19.

DOMENICA ALLE ORE 16:30

Le renne di Babbo Natale

presso BarGherita Sandrigo

Via Attilio Andretto,7 Sandrigo VI

Evento organizzato da BarGherita

Prenotazioni scrivendo a info@cooperativamargherita.org indicando nome, cognome di tutti i partecipanti, se nello stesso nucleo famigliare ed un recapito telefonico.