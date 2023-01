UltraJam Choir live show al Busnelli

Domenica 22 gennaio ore 17 UltraJam Choir Live Show al Cinema Teatro Busnelli di Dueville.

Uno spettacolo per tutti i palati musicali e tutte le età: non solo gospel quindi, ma un vero e proprio viaggio tra pop, rock e soul.

30 voci, la direzione del Maestro Andrea Colloredo (ideatore e protagonista in numerosi spettacoli tra i quali “Blues & Brothers - the Show”, "La Divina Commedia, L’Opera”, “Biancaneve - il Musical”), e una strepitosa live band con otto musicisti.



Biglietti: intero 10€ - ridotto 8€ Acquista biglietto online: è facile e veloce e puoi scegliere il posto che preferisci. Vai a questo link: https://bit.ly/TeatroBusnelli

Cinema teatro comunale Busnelli via Dante 30 – Dueville (VI)

Contattaci via WhatsApp al numero 0444 040716