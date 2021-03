Tutto il mondo è paese! Svezia, compaesani all'estero

In diretta sulle pagine Facebook Carrè SocialKult (@socialkult) e Carrè Informa dalle ore 20.00 di mercoledì 24 marzo 2021.

“Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un'altra riva, e arriverò”

Con queste parole di Cesare Pavese vogliamo invitarvi alle serate organizzate dal gruppo cultura Carrè SocialKult.

Abbiamo pensato di raggiungere virtualmente i nostri compaesani (e dintorni), che hanno deciso di trasferirsi all’estero per lavoro, amore, necessità e alla fine hanno pensato di rimanere là dove il loro cuore li ha portati. Afghanistan, Stati Uniti, Cina, Svezia un po’ di Carrè (e dintorni) ha messo radici in terre lontane. Sarà un’occasione per rivederli e per farci raccontare un po’ della loro vita da stranieri.