Tutto all’Aria, reading teatrale con Giulia Ethel Tomasi in Biblioteca a Marostica

In quasi un’ora di spettacolo, il suono della voce veicolerà le domande del nostro andare e tornare come i due movimenti del respiro: la spinta vitale di scoprire nuove terre per riconoscere le proprie radici ed il coraggio di dare voce autentica a se stessi su questa Terra.

Venerdì 28 agosto (ore 18.00) nel giardino della Biblioteca Civica di Marostica Giulia Ethel Tomasi presenta il reading teatrale e sonoro “Tutto all'Aria” durante il quale narra, canta e recita l’appassionante storia di Amina, in un toccante viaggio tra emozione, parola e melodia.

Seguirà una momento di condivisione e scambio tra l’autrice e il pubblico.

Giulia Ethel Tomasi è cantante, attrice, vocal coach, formatrice e viaggiatrice. Vive tra l'Italia e l'America ed è interprete di colonne sonore di film, musical e musica d’autore, con preziose collaborazioni professionali in Italia, in Cina e America.

Ingresso libero.

Per partecipare alle serate è obbligatoria la prenotazione tel. 0424 479100 ed il rispetto delle normative vigenti in materia di COVID-19 (distanziamento sociale, uso della mascherina, igiene delle mani, controllo della temperatura).

Info: Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni tel. 0424 479100 e-mail biblioteca@comune. marostica.vi.it