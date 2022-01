Tributo ai Queen al Porteghetto

Il magico tributo acustico ispirato ai Queen, due ore di pura musica Queen con tutti i più grandi successi della storica band inglese.

SABATO 22/01/2022 DALLE ORE 21:30 TRIBUTO AI QUEEN con 2DUST live al Bar Centrale Al Porteghetto di Sossano

- Locale ufficiale Guinness

- scelta di birre artigianali in Cask, in bottiglia e alla spina. Alla spina scelta di birre belghe inglesi e ceche in carboazoto

- enoteca con vasto assortimento di vini italiani e dal mondo

- hamburger con carne nostrana con pane del fornaio

- panini con pulled pork, baltimora pit beef, special fried, club sandwich

- stinchi, ribs, taglieri misti, piatti veloci, zuppe

Tutto da degustare nelle serate degli eventi.

Bar Centrale Al Porteghetto Via San Sepolcro, 2 Sossano

PRENOTA IL TAVOLO AL LOCALE: 348 2216085 oppure 348 4463940