Tributo ai Muse alla Birreria San Giorgio

Gli ABSOLUTION propongono uno spettacolo dedicato ai MUSE, con un repertorio che include sia pezzi storici tratti dalle prime opere (Showbiz, Origin of Symmetry e Absolution, da cui prendiamo il nome), sia i grandi successi, che tutti abbiamo ascoltato almeno una volta nella vita, sia pezzi provenienti dall'ultima opera, "Simulation Theory"!

Tutte le canzoni vengono proposte nelle versioni LIVE più famose, grazie ai quali i MUSE sono diventati noti in tutto il mondo come una delle Band più devastanti, coinvolgenti e divertenti del mondo Rock moderno.

SABATO 22/01/2022 DALLE ORE 21:00 - Absolution MUSE Tribute alla Birreria San Giorgio di Costabissara

Lo spettacolo si svolgerà all'interno del locale, per cui è consigliata la prenotazione (obbligo di possesso di Green Pass)! Possibilità di cenare, a vostra disposizione troverete un vasto menù di cucina da accompagnare a una selezione di birre ricercate.

Info e prenotazioni:

Birreria San Giorgio

Via Marconi 2, Costabissara (VI)

tel. 0444 193 8233

MUSE

Sono un gruppo di rock alternativo britannico formatosi nei primi anni '90. Hanno uno stile musicale molto eclettico che raccoglie influenze di più generi come elettronica, rock progressivo, spesso segnati da una vena sinfonica e orchestrale. La maggior parte dei testi delle loro canzoni, composte principalmente dal frontman Matthew Bellamy, trattano temi riguardanti apocalisse, UFO, guerra, vita, universo, politica e religione. Nella loro carriera musicale i Muse hanno vinto numerosi premi, tra cui due Grammy Awards, cinque MTV Europe Music Awards, la maggior parte attribuiti per le performance dal vivo. Hanno inoltre partecipato alla campagna della Teenage Cancer Trust, che si occupa della ricerca per la lotta contro la leucemia giovanile e hanno suonato insieme a gruppi di livello internazionale come i Depeche Mode alla Royal Albert Hall, devolvendo buona parte dei fondi raccolti a tale associazione.