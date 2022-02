Tributo ai Depeche Mode a Sossano

Indirizzo non disponibile

Serata speciale al Bar Porteghetto a Sossano, sabato tributo al Depeche Mode, una delle band che hanno fatto la storia, pionieri del pop elettronico negli anni 80. Sopravissuti a mutamenti di mode, svolte generazionali, crisi personali, hanno creato un suono inconfondibile. Il gruppo musicale britannico si è affermato sulla scena synth pop, in quattro decenni, hanno abbracciato con l'utilizzo dell'elettronica più di un genere musicale, con larghe concessioni al pop rock e alla new wave, specie nella seconda fase, e una massiccia incursione nella dance alternativa.Con oltre 100 milioni di dischi venduti i Depeche Mode sono uno dei gruppi più influenti nella storia della musica elettronica.

THE TRASH MODE - TRIBUTE DEPECHE MODE

Dal 1998 il primo omaggio Italiano ai Depeche Mode, reinterpretati con amore e rispetto.

SABATO 12/2/2022 DALLE ORE 21:30 - Bar Centrale Al Porteghetto

- Locale ufficiale Guinness

- scelta di birre artigianali in Cask, in bottiglia e alla spina. Alla spina scelta di birre belghe inglesi e ceche in carboazoto

- enoteca con vasto assortimento di vini italiani e dal mondo

- hamburger con carne nostrana con pane del fornaio

- panini con pulled pork, baltimora pit beef, special fried, club sandwich

- stinchi, ribs, taglieri misti, piatti veloci, zuppe

Tutto da degustare nelle serate degli eventi.

Prenotazioni: 348 2216085 oppure 348 4463940