Tributo Max Pezzali 883 a Palazzo Mocenigo

Fabrizio Canta Max! Il nuovo tour dei Time Out, lo spettacolo ufficiale che omaggia gli 883! Parola di Max Pezzali e Nicola Savino che lo annunciano su Raidue.

GIOVEDÌ 7/7/2022 ALLE ORE 21:30

Fabrizio Canta Max - Max Pezzali Official Tribute a Palazzo Mocenigo - Lupia



Al suo 14^ anno di attività torna con "Fabrizio Canta Max", il tour che toccherà varie città d'Italia. Una vera e propria festa anni '90, che ci riporterà indietro nel tempo negli anni d'oro della nostra Italia benestante, quando le persone erano più semplici, ci si telefonava dalla cabina telefonica e ci si guardava ancora negli occhi. Un evento che farà bene a chi deciderà di lasciarsi trasportare dalle note della musica che ci ha fatto sognare. Durante il concerto è consigliato abbracciarsi e baciarsi, esclusivamente con un outfit anni '90 e accendini a portata di mano.

L'ultima apparizione televisiva del cantante Fabrizio è su Raidue, ospite a "QUELLI CHE IL CALCIO..." dove ha ricevuto i complimenti di J-Ax. Sempre nella stessa trasmissione Fabrizio ha quasi ingannato Claudio Cecchetto facendolo credere che fosse il vero Max.

Pezzali stesso e il suo staff hanno "benedetto" il progetto dando il piacere a Fabrizio di duettare insieme a Max, prima nel 2010 durante un'esibizione acustica nella Capitale, poi nel 2012, nel videoclip ufficiale della canzone "6/1/Sfigato 2012", versione rivisitata in chiave rap con i TWO FINGERZ, contando più di un milione e mezzo di visualizzazioni e in rotazione su MTV, DeejayTV e nelle maggiori emittenti televisive musicali italiane, diventando anche sigla ufficiale del famoso programma televisivo "Colorado";

Time Out è stato definito "il miglior progetto che omaggia Max Pezzali & 883", infatti il padre della discografia italiana e storico produttore degli 883, dal suo Twitter ufficiale, dice di Fabrizio:

"Quando è sul palco è identico a Max!", mentre il diretto interessato, ex leader dello storico gruppo, divertito dall'effettiva somiglianza, timbra i Time Out come suo spettacolo tributo ufficiale, che conta all'attivo quasi un migliaio di concerti, interventi radiofonici e un "sosia-tour" nazionale di Valerio Merola, dedicato a Gigi Sabani.