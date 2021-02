Trekking urbano: Misteri e leggende di Vicenza

Dopo mesi di sedentarietà forzata non c'è nulla di più sano che una bella passeggiata: ci pensiamo noi a renderla anche interessante, accompagnandovi in lungo e in largo per le vie della città alla scoperta delle storie della tradizione vicentina. Domenica 21 febbraio alle ore 14:30 scopriremo che la Giulietta di Shakespeare si chiamava in realtà Lucina Savorgnan, che Palladio morì all'improvviso e...chissà come, che la Basilica Palladiana ha ospitato in passato eventi alquanto bizzarri. E risponderemo a tante domande: perché il trenino che portava a Noventa Vicentina si chiamava “vaca mora”?

E cos’è successo alla villa Rotonda per farla diventare un covo di malfattori?

Perché la Pontara di Santa Libera si chiama così?

Il nostro itinerario svelerà questi e altri aneddoti meno noti tra i vicentini, a passo di trekking!

La lunghezza del percorso è di circa 4km, tutti su asfalto o stradine acciotolate. La durata è al massimo di 3 ore.

Tariffa € 12

Prenotazione obbligatoria: info@wetourguide.it