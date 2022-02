Trekking someggiato con gli asini alle risorgive di Bressanvido

Trekking someggiato totalmente pianeggiante lungo le risorgive di Bressanvido e la sua campagna.

Tutti sanno che il principale problema dell'altopiano di Asiago è la mancanza d'acqua dovuta alla sua particolare conformazione rocciosa di origine carsica.

Ma dove va a finire tutta questa acqua?

Lo si scoprirà durante questa particolare escursione, quasi interamente su sentiero sterrato ben percorribile, che si snoda lungo la campagna di Bressanvido tra coltivazioni,prati stabili e ponticelli che attraversano le risorgive.

DOMENICA 20/2/2022

L’escursione avrà inizio alle ore 10.00 e terminerà alle 12.00.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

PARTENZA: Ore 10,00 presso il municipio di Bressanvido

DISLIVELLO: inferiore a 100 m

LUNGHEZZA: 5 km totali circa

DA PORTARE IN ESCURSIONE: scarpa da trekking, pantaloni lunghi, cappellino e crema solare.

Da non dimenticare acqua per l’intera durata dell’escursione in quanto durante il percorso non sono presenti punti di approvvigionamento d’acqua.

OBBLIGATORIO: essere muniti di mascherina e gel disinfettante

COSTO: € 15,00 adulti

€ 10,00 bambini sotto i 15 anni

Per info e prenotazioni:

3462310557 Thomas