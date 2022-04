Trekking & Astronomia: visita all'Osservatorio di Asiago

Prezzo non disponibile

Trekking & Astronomia: in collaborazione con l'Osservatorio Astrofisico di Asiago, Guide Altopiano propone un'escursione a carattere astronomico che porterà a visitare la sede di astronomia di località Asiago-Pennar. Dopo una passeggiata nei dintorni di Asiago, dove le guide vi illustreranno la storia e gli aspetti naturalistici della zona, spesso parlando tuttavia di argomenti correlati all'astronomia, si va a visitare, guidati dagli astronomi che lavorano sul posto, l'Osservatorio astrofisico: qui, dopo una lezione di tipo didattico, ci si ferma all'interno della grande cupola che ospita il telescopio Galileo da 122cm di diametro, all'epoca il più grande telescopio di tutta Europa.

La durata della visita all'osservatorio sarà di circa 2 ore (oltre alle 2 ore di camminata) mentre il rientro al punto di ritrovo sarà molto più breve rispetto all'andata

Visto l'orario si consiglia di portare con sé qualcosa da mangiare, prima della visita in Osservatorio verrà fatta infatti una breve pausa per mangiare.

TREKKING & ASTRONOMIA

10 aprile 2022 - SERA, Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 17:30 presso il Bar alla Vecchia Stazione di Asiago

DURATA ESCURSIONE: 5 ore

DIFFICOLTA': * facile

DISLIVELLO: 100 m

COSTO ESCURSIONE:

- 35€ ADULTI

- 30€ RAGAZZI fino ai 15 anni

(Costo comprensivo di servizio Guida e visita guidata in Osservatorio)

GUIDE:

- Trekking: Guida GAE certificata associata AIGAE, dottore in Scienze Forestali ed Ambientali e Fotografo naturalista

- Osservatorio: fisico ed astronomo Università degli studi di Padova

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 18.00 DEL GIORNO PRIMA: -posti limitati-

Telefonare al numero 340.7347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un Whatsapp al numero 3497846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento.

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO

Scarponcini da montagna, BASTONCINI DA TREKKING, pile, giacca a vento, berretto, guanti, occhiali da sole.

Acqua o bevanda tipo tè e qualche snack.

ACCESSORI CONSIGLIATI:

Crema solare, tè caldo e cioccolata e un cambio totale di abbigliamento in auto.

Tutte le attività saranno condotte con il MASSIMO RISPETTO delle limitazioni legate a regolamenti e decreti sul contenimento del nuovo coronavirus SARS-Cov-2.