Trekking Altopiano di Asiago - tra storia e natura

Trekking con esperienze storico naturalistiche dal 5 dicembre al 8 dicembre 2020

I sentieri di guerra con le trincee e i forti

Oggi come allora a passo d'asino al Forte Corbin

Polvere di stelle con astrofilo

Emozioni in natura a caccia di tracce

Programma di viaggio

1° giorno, sabato 5 Dicembre:Escursione tra le contrade e visita al Sacrario

Alla mattina incontro e partenza per Asiago. Arrivo verso le ore 12:30, pranzo libero. Dopo pranzo incontro con la guida escursionistica e partenza a piedi lungo strade sterrate che attraversano contrade, boschi e prati: apprenderemo la vita in Altopiano, tradizioni, usi e costumi dei Cimbri. Continuazione con la visita del centro storico di Asiago e del Sacrario Militare dove troveremo anche un piccolo museo di reperti della Grande Guerra tra cui la famosa lettera del ten. Ferrero ai genitori. Cena e pernottamento in hotel.

Dettagli dell’escursione:

Lunghezza: 5 km circa. Dislivello: 150 m circa. Difficoltà: turistico

2° giorno, domenica 6 Dicembre:Escursione a passo d'asino al Forte Corbin

Colazione in hotel. Incontro con la guida escursionistica e partenza a piedi accompagnati dagli asini per rivivere l'esperienza dei nostri nonni che durante la I° G.M. A passo di mulo hanno percorso i sentieri che portano al Forte Corbin per trasportare armi e munizioni. La guida ci racconterà storie di vita di soldati ed animali al tempo di Guerra. Visita guidata al Forte Punta Corbin. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

Dettagli dell’escursione:

Lunghezza: 8,5 km circa. Dislivello: 250 m circa. Difficoltà: escursionistica

3° giorno, lunedi 7 Dicembre:A caccia di tracce e polvere di stelle con Astrofilo

Colazione in hotel. Incontro con la guida escursionistica e partenza a piedi per per un'escursione nei boschi di faggi e bati per scoprire abitudini e curiosità sulla fauna locale. Seguendo le tracce e i segni di presenza di lepri, tassi, caprioli... scopriremo la vita segreta degli animali di Montagna! Un'esperienza per entrare in sintonia con la Natura.. Rientro in hotel. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio incontro con la guida astrofila e partenza per un'escursione unica: nel buio della montagna osserveremo le miriade di stelle ascoltando curiosità scientifiche e mitologiche sugli astri. Cena e pernottamento in hotel.

Dettagli dell’escursione con asini:

Lunghezza: 6 km circa. Dislivello: 200 m circa. Difficoltà: escursionistica

Dettagli dell’escursione con astrofilo:

Lunghezza: 6 km circa. Dislivello: 200 m circa. Difficoltà: escursionistica

4° giorno, martedi 8 Dicembre:Tra storia e natura a Forte Interrotto

Colazione in hotel. Incontro con la guida escursionistica e partenza a piedi dalla magica chiesetta dell'Holl a Camporovere. Attraversando boschi di faggi e abeti giungeremo a Monte Interrotto dove sorge il Forte che durante la I G.M. Venne usato come caserma militare difensiva ma che ha una storia ben più antica.. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Rimini.

Dettagli dell’escursione:

Lunghezza: 7 km circa. Dislivello: 200 m circa. Difficoltà: escursionistica. Non sono presenti tratti esposti!

Il programma delle escursioni può subire modifiche a discrezione della Guida, in base alle condizioni climatiche e di sicurezza dei partecipanti

Per prenotazioni ed ulteriori informazione 0541709101

https://www.shineviaggi.net/.../trekking-altopiano-di...

www.shineviaggi.net