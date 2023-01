Escursione sulle colline di Marostica con brunch finale

Indirizzo non disponibile

Si parte dal centro storico di Marostica per salire sulle colline di San Benedetto, affascinanti alture dalle linee sinuose che a tratti ricordano i paesaggi toscani. Un percorso tra vigneti e oliveti che si alternano a tratti di bosco e pascoli, con splendidi scorci panoramici. Al termine dell’escursione, per chi lo vorrà, ci attende un ricco brunch presso il bar La Stazione.

UN BEL TREK & BRUNCH DOMENICALE SUI COLLI DI MAROSTICA

Domenica 5 febbraio 2023

Ore 9:15

Ritrovo presso il bar La Stazione (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/uK8uptnmsbBHyEcc9

DURATA ESCURSIONE: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 7 km, dislivello 150 m.

COSTI ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

BRUNCH € 20,00

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 del giorno prima via whatsapp/sms o email:

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA