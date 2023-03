Tre uomini e una culla al Teatro Comunale di Vicenza

Intero: 29,50 euro Over 65: 23,50 euro Under 30: 14,50 euro

Prezzo Intero: 29,50 euro Over 65: 23,50 euro Under 30: 14,50 euro

Tre uomini e una culla in scena al Teatro Comunale Città di Vicenza è uno spettacolo gioiello che sta facendo divertire e viaggiare nei mitici anni’80 tutto lo stivale.

Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà “improvvisati” nella pellicola francese degli Anni Ottanta?

La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita.

La commedia, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda ora per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice del film, Coline Serrau.

Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia.

Tre uomini e una culla

mercoledì 8 marzo 2023 ore 20.45

giovedì 9 marzo 2023 ore 20.45

Sala Maggiore

GIORGIO LUPANO, GABRIELE PIGNOTTA, ATTILIO FONTANA

di Coline Serreau

regia Gabriele Pignotta

Durata: 2 ore circa

Biglietti

Intero: 29,50 euro

Over 65: 23,50 euro

Under 30: 14,50 euro

Biglietti in vendita:

? online sul sito www.tcvi.it

? in biglietteria, nei giorni della campagna abbonamenti, previo appuntamento telefonico

? al telefono, chiamando lo 0444 324442 (lun-ven dalle 9.30 alle 12)

? il giorno di spettacolo, al botteghino, a partire da un'ora prima dell'inizio