“Trastevere” il quartiere di Vicenza porta d'Oriente, visita guidata

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Pochi conoscono uno dei quartieri più storici di Vicenza, porta di comunicazione nei secoli passati verso Venezia e quindi verso l’Oriente. Qui fiorivano molte attività artigianali e commerciali, con segni rimasti ancora oggi che documentano l’antico splendore della città. Un tour ricco di testimonianze e condito con un’esperienza unica in un laboratorio artigianale d’eccezione

IL TRASTEVERE A VICENZA, PORTA D’ORIENTE

L’itinerario si snoda attraverso il quartiere detto di “Trastevere”, fra le antiche strade e i corsi d’acqua che dal cuore della città portano verso Venezia e l’Oriente. Il Borgo ha origine popolare ed è stato per secoli distretto del tessile e della lavorazione dei metalli, con artigiani abilissimi che lavoravano nelle botteghe distribuite fra importanti conventi, tracce di costruzioni difensive medievali, dimore nobiliari e ricoveri per pellegrini e mercanti. Un luogo di origine popolare, la cui concretezza ha saputo conquistare nei secoli scrittori, architetti e anime pie, e che ha saputo risollevarsi da anni bui e diventare una delle zone più ambite della città. Il tour proseguirà poi con la visita alla storica stamperia d’arte Busato dove potremo sperimentare e conoscere l’arte e i processi di stampa artigianale, direttamente raccontati da chi ha passato la vita dedicandoci lavoro e passione.

QUANDO: SABATO 18 FEBBRAIO 2023 orario di svolgimento del tour dalle 14.30 alle 16.30

DOVE: Ufficio Iat - Piazza Matteotti, Vicenza

Quota di partecipazione: € 15,00

Per info e prenotazioni visita: https://www.viart.it/percorsi-artigiani/antiche-botteghe-e-portoni-segreti/il-trastevere-a-vicenza-porta-doriente/

Sito web Viart.it per scoprire tutte le iniziative: https://www.viart.it/