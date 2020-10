Trasformare la crisi in opportunità

A cura di:

Natalina Morlin - Docente CSB

“Tutti vorremmo vivere tranquillamente

e sempre con il vento in poppa... senza

crisi!

Ma la vita impartisce le lezioni più preziose proprio attraverso le crisi.

A volte si sente dire: “Lasciami stare sono in crisi”...”non gli dire niente perché stasera è in crisi”.... ma cosa vorrà dire “crisi”? Come darle un senso evolutivo affinché possa costituire un vero e proprio punto di svolta nella vita?

In che modo affrontare una crisi, come un tradimento, un lutto, una perdita, con una consapevolezza superiore e in maniera costruttiva? “ Marco Ferrini

Ingresso Libero

Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni:

Natalina Morlin 349 8652896

n.morlin@centrostudi.net

Segreteria: 0587 733730 - 320 3264838

segreteria@centrostudi.net

www.centrostudi.net