Arriva la Transberica, buon cibo, paesaggi incantevoli, tanti eventi

La manifestazione cicloturistica Transberica è dedicata alla valorizzazione del territorio berico attraverso buon cibo, cultura e paesaggi autunnali.

Numerosi i percorsi che partiranno da piazza San Lorenzo a Vicenza per inoltrarsi sui sentieri dei colli. Area expo e dj set in piazza San Lorenzo a Vicenza. Nel week end del 22 e 23 ottobre Vicenza ospiterà anche CioccolandoVi e Sapori in Corso, manifestazioni gastronomiche che animeranno il centro; Transberica vuole offrire un valore aggiunto, caratterizzando piazza San Lorenzo, punto di partenza di tutti i percorsi, come area expo per sponsor ed espositori. Un dj set firmato Dance Like Madonna intratterrà anche chi non vuole andare in bicicletta.

L’esclusivo party alla Cappella della Rotonda. Una magnifica location, la Cappella della Rotonda, ospiterà il party esclusivo animato dalla musica di Dance Like Madonna che si terrà la sera di sabato 22 ottobre. Il luogo, un piccolo e prezioso oratorio disegnato da Girolamo Albanese a metà Seicento a completamento della villa più celebre di Andrea Palladio, diverrà scena per scatenare i più temerari.

Per i più allenati. Sabato 22 ottobre è la giornata dedicata ai percorsi per quelli che amano la bicicletta

e sono più esperti. La Direttissima, 75 km (1000+ mt), e la Panoramica, 120 km (2000+ mt), sono

percorribili utilizzando biciclette gravel (650) e mountain bike. Lungo i tragitti ci saranno ristori che

offriranno le prelibatezze tipiche della cucina vicentina, dalla sopressa al formaggio, dal bacalà alla

polenta, fino ad arrivare al vino dei Colli Berici.

Per le famiglie. Domenica 23 ottobre è il giorno della Culinaria: 45 chilometri da affrontare con qualsiasi

tipologia di bicicletta, immersi nella natura dei Colli, attraversando Vicenza, Longare, Castegnero,

Nanto, Barbarano Mossano e Villaga. Una biciclettata tranquilla al seguito di guide turistiche che

racconteranno approfondimenti storici, architettonici e culturali, terminando con un pranzo in una

location d’eccellenza. Buon cibo, paesaggi incantevoli, curiosità e conoscenze caratterizzeranno la

domenica.

VICENZA | 22 - 23 OTTOBRE 2022

PROGRAMMA

SABATO 22/10

Mattina/ride&eat

Partenza @P.zza San Lorenzo

h. 8:30 PANORAMICA

h.10:30 DIRETTISSIMA

Sera/dance&eat

Dalle h.16:00 ritrovo @P.zza San Lorenzo

Festival musicale Dance Like Madonna

Notte/dancedancedance

Dance like Madonna party!

h. 22:30 CappellaDellaRotonda

DOMENICA 23/10

Mattina/ride&eat

Partenza: P.zza San Lorenzo

h.10:30 LA CULINARIA

Sera/dance&eat

Dalle h.16:00 ritrovo P.zza San Lorenzo Festival musicale Dance Like Madonna.

PERCORSI

Sabato 22 Ottobre scegli tra grandiosi percorsi da intraprendere:

Percorso 1 - DIRETTISSIMA

75km di percorso

950 metri di dislivello,

2 ristori dove poter gustare le tradizioni del territorio vicentino.

Percorso 2 - PANORAMICA

120km di percorso

1850 metri di dislivello,

3 ristori dove poter gustare le tradizioni del territorio vicentino.

Domenica 23 la manifestazione sportiva è all’insegna della goliardia e della buona cucina.…Sì, potete partecipare anche con le e-bike!

Domenica Percorso 3 - CULINARIA

45km con un dislivello di circa 200 metri

2 ristori dove potrai gustare i piatti della tradizione veneta

tour guidato delle bellezze vicentine.

E tra una pedalata e l’altra? LET’S DANCE!

Sabato sera, dopo i due percorsi, ti aspettiamo all'esclusivo party "Dance Like Madonna".

Le migliori hits dagli anni ‘70 nella location più suggestiva di tutti i berici, La Cappella della Rotonda.

Informazione su prezzi e iscrizioni a questo link: https://www.labericagravel.it

Foto di copertina di Fabio Banfi