La mulattiera di arroccamento, le gallerie ed il leggendario Salto del Granatiere, fanno di questo percorso uno dei più suggestivi tra le nostre montagne.

Nel Maggio del 1916 con l'avvio dell’Offensiva di Primavera gli italiani furono costretti ad indietreggiare fino ad arrivare ai margini dell'Altopiano. L'intera montagna fu fortificata costruendo gallerie e passaggi a strapiombo sulla sottostante Valdastico, regalandoci oggi panorami mozzafiato.

Il lavoro ed il sacrificio dei soldati, resta impresso tra queste cenge che sapranno regalarvi una montagna di emozioni soprattutto con la calda luce del tramonto primaverile.

Tramonto dal Monte Cengio - Sabato 8 Maggio 2021 dalle 18.00 alle 21.00

Passeggiata guidata storico - naturalistica al tramonto tra i luoghi della Grande Guerra

META: Monte Cengio - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche, è caratterizzato dalla presenza di sentieri di montagna, mulattiere, gallerie e qualche tratto di strada asfalta, raramente trafficata. La mulattiera si trova a picco sulla Val d’Astico, il percorso è posto in sicurezza dalla presenza di corrimani, ma resta comunque esposto. Il dislivello in salita è inferiore ai 350m.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino, pila frontale.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO: ore 18.00 al Piazzale Principe del Piemonte - 36010 Cogollo del Cengio VI

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.