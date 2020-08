Tramonto a Monte Berico: visita guidata

Il tramonto a Monte Berico è sempre stratosferico. Il colle di Monte Berico con il suo Santuario esercita una forte attrazione per i motivi più diversi: è in primis il colle della fede, che ospita uno dei più importanti santuari mariani d’Italia, meta di pellegrinaggio e preghiera, oltre ad essere un luogo della memoria legato alle vicende storiche del Risorgimento e della Grande Guerra.

Il panorama che si gode da lassù è dei più belli: ecco che tanti sportivi lo scelgono come meta delle loro fatiche, mentre altri preferiscono semplicemente rilassarsi guardando la città dall’alto.

Noi lo abbiamo scelto per raccontarvi la sua storia: dalle origini del culto per la Vergine Maria, alla costruzione della Basilica e delle sue vie di accesso, fino alla creazione del Piazzale della Vittoria: un racconto che si snoda attraverso i secoli di storia e le vicende che hanno modellato questo luogo fino a farne “il colle dei vicentini".

Il percorso sarà tutto in discesa e si conclude scendendo per le scalette.

Percorso adatto a tutti, purché in buona salute.

Si raccomandano scarpe comode.



QUANDO: Domenica 9 agosto 2020 alle ore 18.00

DOVE: Appuntamento alla fontanella di fronte all’ingresso sud della chiesa di Monte Berico (l’ingresso sud è quello rivolto verso la discesa con i portici). ATTENZIONE: il tour si concluderà all’arco delle scalette.

COSTO. 12 euro a persona, ridotto 7 euro tra 6 e 14 anni; gratuito sotto i 6 anni

DURATA: 1 ora e 30 minuti circa



In ottemperanza alle disposizioni antiCOVID19, la visita guidata si svolgerà con un gruppo limitato di persone.



Prenotazione obbligatoria via mail a vicenzatourguide@gmail.com



Tramonto a Monte Berico

domenica dalle ore 18:00 alle 20:00