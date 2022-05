The reunion jazzercise: di nuovo assieme

Finalmente, dopo due anni in cui la protagonista è stata la distanza, si ritorna tutti insieme ad allenarsi ed a divertirsi.

Il 22 Maggio si svolgerà a Vicenza un evento di portata nazionale che farà incontrare allievi ed istruttori Jazzercise da tutta Italia, Europa e Regno Unito.



Lo scopo di questo grande Evento Jazzercise, che avrà luogo al Pala Goldoni, il palazzetto dello Sport di Vicenza, è di riunire la Community Jazzercise italiana ed internazionale e “respirare” di nuovo l’immensa energia positiva che solo lo stare assieme può esprimere.

Sarà anche l’occasione per festeggiare allenandosi, ballando e sudando, i 10 anni dei Jazzercise Center in Italia.



La mattinata avrà al suo interno due momenti davvero unici.

Si inizierà con la lezione che vedrà in pedana gli istruttori Jazzercise del Veneto. Saranno ben 50 gli istruttori sul palco, suddivisi in 8 team rappresentanti diverse aree geografiche della regione. Faranno ballare e sudare i partecipanti alla manifestazione con un allenamento disegnato solo per questo evento. Batticuore, glutei sodi e plank con una super Interval Fusion.



Ancora più straordinaria sarà la seconda lezione. Sul palco, per festeggiare i 10 anni dei Jazzercise Center in Italia, saliranno i team dei 4 Center italiani: il Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center, il Jazzercise Vicenza Est Fitness Center, il Jazzercise Ferrara Nord Fitness Center ed il Jazzercise Caronno Fitness Center. Sarà la prima volta in assoluto che si vedranno i 4 team d’istruttori alternarsi assieme sullo stesso palco. L’allenamento sarà una DanceMixx Special Edition che travolgerà gli allievi presenti con la sua grande energia.



Per maggiori informazioni:



Giuseppe Sandon

Jazzercise Qualified Instructor - Jazzercise International Presenter

+39.349.5422336

giuseppesandon@gmail.com.com



Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center

Via Saviabona, 106 – Cavazzale, Vicenza

0444.946752



www.facebook.com/JazzerciseVicenzaNord