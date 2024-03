The real Marilyn Manson Tribute al Mamaloca

Il Mamaloca di Vicenza si prepara a infiammare la notte di sabato 30 marzo con un evento che promette scintille: il ritorno degli Apple Of Sodom, pronti a stupire il pubblico con l'entrata in scena del nuovo frontman. In questa vigilia di Pasqua, il locale diventa il palcoscenico di un tributo vibrante dedicato a una figura iconica della musica rock, Marilyn Manson, un'entità artistica nata dall'incrocio tra il fascino di Marilyn Monroe e la notorietà di Charles Manson.

Gli Apple Of Sodom, conosciuti come il vero tributo a Marilyn Manson, non necessitano di grandi introduzioni. La loro performance è un'esperienza immersiva che coinvolge concerti dal vivo, giochi di trucco, costumi e effetti speciali, ricreando fedelmente l'atmosfera e l'intensità delle esibizioni di Manson. Questa tribute band italiana, attiva dal 2008, si distingue per la sua dedizione nel rendere omaggio alla rockstar, combinando perizia musicale e impatto scenico. Con oltre 200 esibizioni live al loro attivo e un frontman che si distingue come sosia perfetto del "Reverendo", gli Apple Of Sodom sono la scelta prediletta dei locali e del pubblico per un tributo autentico a Marilyn Manson.

Prenotazione: 0444041949 o il 3475035098, per assicurarsi un posto in prima fila in questa serata di puro spettacolo e passione musicale. Preparatevi a vivere una notte indimenticabile al Mamaloca, dove luci seducenti e ombre oscure si fonderanno nell'arte e nella musica degli Apple Of Sodom, omaggiando la leggendaria figura di Marilyn Manson.