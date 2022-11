Teatro Roi di Monticello Conte Otto: Giuliano Fracasso con Ensemble Coro e Orchestra di Vicenza

Indirizzo non disponibile

Sarà un incontro fra le note il terzo appuntamento, di scena sabato 12 novembre alle 21, della stagione di spettacolo al Teatro Roi di Monticello Conte Otto, organizzata dalla locale compagnia Astichello con il sostegno del Comune.

Ensemble Coro e Orchestra di Vicenza, diretti dal Maestro Giuliano Fracasso, nome di spicco della musica vicentina, accompagneranno gli spettatori in un’antologia di brani che hanno fatto la storia del cinema, firmati da grandi autori di colonne sonore: come Ennio Morricone e i suoi lavoriper Sergio Leone come “Per un pugno di dollari” e “C’era una volta il West”; Nino Rota con “Amarcord” e “La dolce vita” di Federico Fellini; Nicola Piovani con “La vita è bella” di Roberto Benigni; ma spaziando anche attraverso altri suggestivi brani rimasti nel cuore del pubblico.

La formazione, la cui attività ha avuto inizio nel 1978, vanta un repertorio ampio e variegato, che si declina dalla musica classica alla lirica, con significative incursioni in altri generi come il jazz e, appunto, le più raffinate musiche da film.

La rassegna di Monticello Conte Otto è realizzata con la collaborazione della sezione locale della FIDAS – Associazione Donatori di Sangue, della Pro Loco, dell’Unità Pastorale dell’area e del Comitato veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori - FITA.

Biglietti a 10 euro. Prenotazione e prevendita al numero 333 2413381 tutti i giorni dalle 16 alle 19.30; oppure al Teatro Roi il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato due ore prima della rappresentazione. Informazioni: 0444 947511 (Comune); 333 2413381 (Compagnia Astichello); 0444 324907 (Fita Veneto). Accesso consentito secondo le normative sanitarie vigenti.