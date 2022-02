Sui passi di Neanderthal fra la bellezza dei Colli Berici

DOMENICA 6 MARZO è in programma una giornata nella natura, alla scoperta delle bellezze, anche preistoriche (!), dei Colli Berici!

Dopo una gustosa colazione a km zero presso l’agriturismo “El vecio magazin”, si parte in compagnia di una guida naturalistica per un’escursione spettacolare! Passando attraverso boschi e paesaggi bellissimi, si attraversa la Valle dei Mulini, seguendo un torrente che fino ad epoche recenti alimentava i mulini ad acqua, di cui oggi si può ammirare ancora la presenza.

Dopo una pausa merenda con i buonissimi formaggi del “Caseificio Sapori di Montegnago”, si prosegue alla scoperta della meravigliosa grotta di San Bernardino: uno dei siti archeologici più importanti dei Colli Berici che ospita tracce del passato più antico quando vi hanno vissuto i Neanderthal e poi i primi sapiens. Qui ci sarà l’apertura straordinaria della grotta con visita guidata all’interno di questo bellissimo sito naturale, situato in un contesto da un panorama davvero mozzafiato!

Si prosegue poi l'escursione, concedendoci un “pit stop” lungo il cammino con un gustoso panino con sopressa e per chi vuole l’ovetto sodo!

Al ritorno dal cammino, Lorenzo e il team del “Vecio Magazin” serviranno il pranzo, ammirando il meraviglioso panorama dal loro tranquillo terrazzo!



Dettaglio tour:

- Ore 8.30 registrazione presso l’agriturismo AL VECCHIO MAGAZIN, Via Cognola n.20, Barbarano Mossano (VI)

- Ore 8.40-9.00 momento di colazione con caffè e una fetta di dolce casareccio

- Ore 9.00-10.30: prima parte dell’escursione con tappa lungo la “Valle dei Mulini”

- Ore10.30-11.00: sosta con degustazione dei formaggi del “Caseificio Sapori di Montegnago”

- Ore 11.00- 12.45: camminata fino alla Grotta di San Bernardino e relativa visita guidata

- Ore 12.45-14.45: seconda parte escursione con tappa panino e sopressa

- Ore 14.45: ritorno in agriturismo con pranzo conclusivo.

La fine del tour è prevista verso le ore 15.45/16.00.



Presso la tappa dei formaggi, sarà possibile acquistare i formaggi dell’azienda “Caseificio Sapori di Montegnango”,trovandoli comodamente all’arrivo.

All’arrivo sarà inoltre possibile acquistare i prodotti dell’azienda Faccin, vino, olio e salami/sopresse.



Cosa serve:

- Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

- La tua borraccia d’acqua



Grado di difficoltà: impegnativo

Lunghezza percorso: circa 11 km



COSTO

Costo adulti: 30 euro cad.

Bambini dai 6 ai 13 anni: 22 euro cad.

Sconsigliato a bambini piccoli



Il prezzo comprende:

- Guida naturalistica per tutta la durata del tour

- Colazione con caffè e dolce casareccio, degustazione di un piatto di formaggi, panino con sopressa e ovetto sodo, per pranzo un piatto unico con bis di primi: risi&bisi e pasta con radicchio e salsiccia, con a seguire dolce casareccio e caffè (vino e bibite incluse)

- Ingresso alla gotta

- Assicurazione base

- Organizzazione tecnica



Il prezzo non comprende

- Tutto ciò non specificato alla voce “il prezzo comprende”.



Nota bene:

- L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

- In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

- Si raccomanda la puntualità.

- Evento a numero a chiuso

- Evento svolto interamente all’esterno

- E' obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Cliccando qui: https://forms.gle/dKT5hQYZtJYS2VzRA



Maggiori informazioni tramite whatsApp qui:

https://wa.me/393454041017





