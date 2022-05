Sui Colli Berici con gli Asinelli

Facile ed emozionante passeggiata per bambini, ragazzi, famiglie e tutti gli amanti della natura in compagnia con gli asinelli alla scoperta dei tesori dei Colli.

Passeggiata lungo i sentieri di Villaga, sui meravigliosi Colli Berici, tra covoli e l'antica barriera corallina berica.

I bimbi potranno interagire con gli animali, accompagnarli nei loro passi ed imparare tante curiosità sul loro mondo.



L’ itinerario è di facile impegno, adatto agli escursionisti, adatto alle famiglie con bambini dai 5 anni in su e per bimbi più piccoli, con zaino portabimbi. L'itinerario non è adatto ai passeggini.

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

Orario di ritrovo: ore 10.00

IL COSTO

Adulti € 15,00

Bambini (dai 4 ai 18 anni) € 15,00

ATTREZZATURA RICHIESTA

Abbigliamento e calzature sportivi idonei alla stagione, zainetto, acqua, snack, mascherina, gel disinfettante

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: E (escursionistico – facile)

Dislivello: +50 m ca

Durata: 2 h 30' ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 5 km ca

Operatori IAA: Nitr.Abb.Raglio ASD APS

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

LE ISCRIZIONI

Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattare via:

– Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

– Email: info@trekkin2thewild.com

Evento di ???????? "? ????? ??????"- ????.???.??????, Nitr.Abb.Raglio ASD APS e Trekkin2thewild - nature travel