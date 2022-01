Il gigante di ghiaccio: storie e leggende cimbre sull'Altopiano

La natura si racconta... Un'antica leggenda cimbra narra di un gruppetto di intraprendenti gnomi che risvegliarono inavvertitamente il gigante di ghiaccio. Seguendo le loro orme avremo modo di ammirare la spettacolare caverna dello Sciason e il suggestivo panorama da Forte Campolongo. Si può poi festeggiare l'impresa pranzando insieme presso l'omonimo rifugio.



Giorno: DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 ore 9.30

Durata: 3/4 ore circa, con soste e spiegazioni della guida incluse (5/6 ore con pranzo)

Punto di ritrovo: rifugio Campolongo, Via Verenetta, 36010 Rotzo (VI)



Costo adulto € 20,00

Ragazzi fino ai 16 anni: € 15,00 (in caso di utilizzo delle ciaspole è sconsigliato ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni)

Eventuale noleggio delle ciaspole (in caso di abbondante innevamento): € 10,00



La quota comprende: escursione accompagnata da esperta guida ambientale escursionistica, assicurazione medico-bagaglio, assistenza Orson Viaggi, organizzazione tecnica

La quota non comprende: trasporto, cibi e bevande, ciaspole o bastoncini, quanto non indicato ne “La quota comprende”





Gli amici a 4 zampe al guinzaglio sono benvenuti.