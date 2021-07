Come leggere la società e cambiarla? Incontro con il sociologo Sergio Bologna

Come tirare il freno di emergenza in un treno in corsa? Come leggere la società e cambiarla? Una rivista può interpretare quanto accade nel mondo e al contempo ambire a trasformarlo. Incontro con il sociologo Sergio Bologna e con Emanuele Caon, che ha rifondato assieme ad altri giovani studiosi la rivista Officina Primo Maggio.



SERGIO BOLOGNA

Sergio Bologna (Trieste, 1937) è stato dapprima ricercatore e docente universitario, in Italia e in Germania, occupandosi di storia del movimento operaio e partecipando alla fondazione di riviste quali «Classe operaia» e «Primo Maggio», cercando di coniugare sempre pensiero teorico e azione politica, ricerca e intervento sul campo. Rigettato dal mondo accademico, ha dedicato il resto della propria vita alla logistica, lavorandovi e al contempo scrivendone: è stato coordinatore del settore merci del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (1998-2000), membro del Comitato scientifico per il Piano Nazionale della Logistica (2010-2012) ed esperto del CNEL sui problemi marittimo-portuali.



