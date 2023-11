Stagione teatrale di Thiene in programma: Silvio Orlando, Alessio Boni, Lodo Guenzi, Monica Guerritore

E' stata presentata la 43^ma Stagione Teatrale. Thiene, conosciuta per la sua profonda tradizione teatrale, mantiene la promessa di portare sul palcoscenico spettacoli di alto livello, rispettando la sua consolidata tradizione.

Programma

14 novembre 2023 - Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia: La Stagione di Prosa 2023/24 si aprirà con "La strana coppia" di Neil Simon. Si narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità opposte, Felix e Oscar, che decidono di andare a vivere insieme in un appartamento a New York. Questo incontro-scontro quotidiano darà continue ed esilaranti gag.

28, 29 e 30 novembre 2023 - Lodo Guenzi: Il sipario si aprirà su "Trappola per topi" di Agatha Christie. L'opera rappresenta una commedia "gialla" che ha mantenuto la sua efficacia scenica per 70 anni. L'opera combina suspense ed ironia ed è abitata da personaggi ambigui e bizzarri che riflettono le complessità dell'essere umano.

5, 6 e 7 dicembre 2023 - Luca De Fusco e Galatea Ranzi: Viene presentata "Anna Karenina", tratta dal romanzo di Lev Tolstoj. La messa in scena si concentra sulle vicende che ruotano intorno alla protagonista e sui destini di tre coppie: Anna, Vronjskij e Karenin; Stiva e Dolli; Levin e Kitty.

16, 17 e 18 gennaio 2024 - Paolo Genovese e Paolo Calabresi: In scena "Perfetti sconosciuti", una commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento. Durante una cena, un gruppo di amici decide di condividere i propri messaggi e telefonate, rivelando i propri segreti più profondi.

30 e 31 gennaio, 1° febbraio 2024 - Alessio Boni: Si presenta "Iliade. Il gioco degli dei", liberamente ispirato dall’Iliade di Omero. Gli dèi immortali, che una volta controllavano il destino degli uomini, sono diventati pallidi e privi di poteri, e si riuniscono dopo secoli per scoprire cosa li ha resi tali.

13, 14 e 15 febbraio 2024 - Silvio Orlando: Va in scena "Ciarlatani" di Pablo Remón. La narrazione racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro. Anna è un’attrice in cerca di una grande opportunità, mentre Diego è un regista di successo che affronta una crisi personale.

27, 28 e 29 febbraio 2024 - Rocco Papaleo: Viene presentato "L’ispettore generale" di Nikolaj Gogol, una satira sulla corruzione nella Russia zarista. La commedia mostra come la società possa rendere malvagio l'uomo, in un contesto di corruzione, imbroglio e assenza di buona fede.

5, 6 e 7 marzo 2024 - Monica Guerritore e Claudio Casadio: Sono protagonisti di "Ginger & Fred" di Federico Fellini, Tonino Guerra e Tullio Pinelli. Lo spettacolo racconta di artisti spaesati chiamati a partecipare a uno show televisivo di Natale. Ginger e Fred, tra gli ospiti, scopriranno di essere solo pedine nell'ingranaggio della televisione commerciale.

19, 20 e 21 marzo: "UN CURIOSO ACCIDENTE" di Carlo Goldoni con Gabriele Lavia e Federica Di Martino.

16, 17 e 18 aprile: "IL MERCANTE DI VENEZIA" di Shakespeare con Franco Branciaroli e Piergiorgio Fasolo.

Gli artisti in scena:

Gianluca Guidi: Un veterano del teatro italiano, Gianluca Guidi ha affascinato il pubblico con le sue interpretazioni intense e la sua versatilità artistica. La sua carriera abbraccia sia i classici che le nuove opere, rendendolo un pilastro del panorama teatrale.

Giampiero Ingrassia: Con la sua innata capacità di muoversi tra dramma e commedia, Giampiero Ingrassia è uno degli attori più amati d'Italia. La sua presenza scenica e il suo talento hanno conquistato il cuore di molti spettatori.

Lodo Guenzi: Conosciuto sia per la sua carriera musicale che per quella teatrale, Lodo Guenzi è un talento poliedrico che sa come coinvolgere il pubblico. La sua passione e energia sono palpabili in ogni ruolo che interpreta.

Luca De Fusco: Regista e attore, Luca De Fusco ha messo in scena alcune delle produzioni teatrali più acclamate in Italia. Il suo profondo amore per il teatro e la sua visione artistica lo rendono una figura di spicco nell'industria.

Galatea Ranzi: Una delle attrici più rispettate del panorama teatrale italiano, Galatea Ranzi è nota per la sua abilità di catturare l'essenza dei personaggi che interpreta, trasportando lo spettatore nel cuore della storia.

Paolo Genovese: Oltre ad essere un regista di grande successo nel cinema, Paolo Genovese ha dimostrato il suo talento anche sul palco, portando storie coinvolgenti e ricche di emozioni al pubblico teatrale.

Paolo Calabresi: Attore versatile con una vasta gamma di ruoli al suo attivo, Paolo Calabresi è una presenza costante nel teatro, cinema e televisione italiana, conquistando il pubblico con le sue performance carismatiche.

Alessio Boni: Uno degli attori più ammirati in Italia, Alessio Boni ha una presenza scenica magnetica. Con ruoli in film, televisione e teatro, ha dimostrato una profonda dedizione all'arte della recitazione.

Silvio Orlando: Acclamato sia sul palcoscenico che sullo schermo, Silvio Orlando è un gigante della recitazione italiana. La sua capacità di portare profondità ed emozione a ogni ruolo lo rende inconfondibile.

Rocco Papaleo: Attore, regista e cantautore, Rocco Papaleo è un vero e proprio talento del panorama artistico italiano. La sua capacità di raccontare storie, sia attraverso la recitazione che attraverso la musica, lo rende unico nel suo genere.

Monica Guerritore: Con una carriera che abbraccia decenni, Monica Guerritore è una delle figure più rispettate del teatro italiano. La sua passione e dedizione all'arte della recitazione la rendono una vera icona.

Claudio Casadio: Con una presenza imponente e una voce inconfondibile, Claudio Casadio è uno degli attori più carismatici del teatro italiano, capace di catturare l'attenzione dello spettatore in ogni performance.

BIGLIETTI PROSA e FUORI ABBONAMENTO

Platea Poltronissime € 32,00

Platea Poltrone I € 27,00

Platea Poltrone II € 24,00

1ª Galleria Centrale € 27,00

1ª Galleria Laterale € 21,00

2ª Galleria € 12,00

2ª Galleria Ridotto under 30 € 10,00